Для жителей Ховрино построили детскую поликлинику

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В столице продолжается создание новых районных поликлиник. В них смогут лечиться как дети, так и взрослые. Одно из таких зданий появилось на Зеленоградской улице, владение 27, корпус 1 в Ховрино на севере города.

«Строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену завершено, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию».

По его словам, площадь нового четырехэтажного корпуса - 5,3 тысячи квадратных метров. Сюда переедет филиал № 3 детской поликлиники № 133, занимающий сейчас старое здание 1968 года постройки на Петрозаводской улице, дом 26а. Его площадь - 1,9 тысячи квадратных метров. После переезда площадь детской поликлиники вырастет в 2,7 раза. Благодаря этому полностью обновят оборудование и откроют дополнительные кабинеты педиатров и врачей-специалистов. В целом условия для медицинского персонала и пациентов станут комфортнее.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - добавил Рафик Загрутдинов. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

КОНКРЕТНО

Детская поликлиника в Ховрино построена по новому стандарту московских поликлиник. Основные особенности здания - отдельные входы для детских и взрослых отделений, наличие «второго света» и зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современная медтехника, доступность для маломобильных посетителей. Внутри строение выглядит так:

- на первом этаже - вестибюль с гардеробом для посетителей и зоной ожидания, буфет, санузлы, зона приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, помещения персонала и вспомогательные помещения;

- на втором и третьем этажах - холлы с зоной ожидания и медицинские кабинеты;

- на четвертом этаже - медицинские кабинеты, кабинет ЛФК на 10 человек, а также административные и вспомогательные зоны.

Около поликлиники провели благоустройство и озеленение, а также разместили велопарковки и детскую площадку.