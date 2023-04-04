В Москве незнакомец трогал и попытался украсть трехлетнюю девочку из батутного центра

Сюжет, который звучит как родительская страшилка, претворился в жизнь и даже попал на видео

1 апреля в батутный центр «Атмосфера» на юго-востоке столицы москвич Георгий привел трехлетнюю дочку. Заплатил за детский билет на аттракцион, а сам наблюдал за чадом из гостевой зоны. На игровой площадке к ребенку прицепился незнакомец в черном. Отец подумал, что это сотрудник парка. Малышка играла в бассейне с шариками, вдруг администратор забеспокоился и решил проконтролировать игру?

— Муж спросил у инструкторов, является ли этот мужчина тренером или посетителем? Ему ответили, что нет, — рассказала мама девочки Ася. — Муж понял: незнакомец с отклонениями. Попросил сотрудников батутного комплекса подойти к нему и узнать, родителем кого из детей на площадке тот является?

На все расспросы незнакомец в черном заявлял, что играет со своей дочерью. И продолжал это делать: подкидывал малютку, сажал на плечи. Все это на глазах ее отца, который в этот момент из «засады» фиксировал все на видео.

— После мужчина насильно попытался увести нашу дочь, брал ее за руку, сажал на колени. Сказал ей: «Пойдем искать маму!» Чтобы были доказательства, мой муж продолжил снимать на видео со стороны, — продолжает мама ребенка.

Родители возмущены: незнакомец прошел два пункта контроля в батутному парке и проник в детскую зону. Ни на одном из этапов его не «тормознули» сотрудники комплекса, хотя у мужика даже не было билета.

Георгий вызвал полицию — незнакомца увезли в отдел. Там он то продолжал настаивать, что ребенок его, то замолкал, то соглашался, что действительно собирался увезти ребенка.

— Мужчина 1973 года рождения пытался увезти ранее ему незнакомую малолетнюю девочку. Проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Мама девочки рассказала, что когда опубликовала фото задержанного в соцсетях, ей в «личку» отписались несколько человек. Сообщили, что похожего типа как-то прогнали от садика и школы в Орехово-Борисово — тот вновь пытался играть с детьми.

Пока уголовного дела нет, следователи разбираются, как классифицировать действия 50-летнего мужика, который проник на детскую площадку. Формально закон не запрещает прикосаться (в нормальном смысле) к чужим детям. Следователю придется устанавливать и доказывать, был ли умысел именно на похищение и правда ли мужик трогал девочку там, где говорит ее мама. Доказательствами как раз может стать то видео, что снял со стороны отец.