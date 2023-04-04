В 2023 году для участников реновации в районе Метрогородок построят жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Открытое шоссе, владение 30, земельный участок 1. Именно здесь в этом году появится жилой дом для переселенцев реновации.

«Сейчас уже завершены монолитные и фасадные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, ведутся отделочные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство территории».

КОНКРЕТНО

Строящийся жилой дом в районе Метрогородок состоит из 7 секций переменной этажности и будет выглядеть так:

- система вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранитных плит, а также коробами для кондиционеров;

- 343 квартиры (однокомнатных – 139, двухкомнатных – 111, трехкомнатных – 93). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения инфраструктуры, офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в каждой секции - грузопассажирские лифты на 1000 кг и 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение;

- комфортная и доступная среда для родителей с колясками и маломобильных жителей.

В благоустроенном дворе:

- детская игровая площадка;

- места для отдыха;

- тренажеры, турники и брусья для любителей уличного спорта.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/