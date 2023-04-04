«Мы понимаем ответственность»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об открытии более чем 100 импортозамещающих производств за два года

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В течение ближайших двух лет в Московской области заработают более 100 новых производств импортозамещающей продукции. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал Владимиру Путину на заседании Госсовета. Причем количество таких предприятий год от года растет по восходящей. Если в течение 2022 года были запущены 20 импортозамещающих производств, до конца текущего года планируется уже 50, а в 2024-м - 54.

- Почему это возможно? Потому, что работает институт фонда регионального развития - федеральный и региональный, и, конечно, меры по льготному предоставлению земли, по инфраструктуре, - отметил губернатор. И бизнес, соответственно, понимает, что открылись возможности, и такое количество предприятий открывается. Это, безусловно, радует: рабочие места, налоги. И мы понимаем ответственность.

В пакете мер поддержки, которые Московская область предлагает бизнесу в секторе импортозамещения, несколько уникальных опций. Из их числа - аренда участков земли под строительство промышленных объектов за 1 рубль в год, промышленная ипотека (покупка недвижимости для размещения производства с льготной ставкой не более 5% годовых), а также льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, лизинг.

Также выступая на Госсовете Андрей Воробьёв предложил расширить линейку товаров, которые российские компании могут выпускать сами.

- Сейчас есть 292 позиции, которые входят в программу импортозамещения - машины, электростанции, комплектующие для различных отраслей. Важно понять, какие товары мы можем запустить в производство в ближайшее время, и составить дорожную карту.