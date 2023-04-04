Александр Невский прозвучит и в консерватории

В Выставочном зале Московской консерватории на Большой Никитской открывается передвижная стендовая выставка «Александр Невский» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

5 апреля в Выставочном зале Московской консерватории на Большой Никитской открывается передвижная стендовая выставка «Святой благоверный князь Александр Невский – небесный покровитель русских императоров».

В числе ее организаторов – Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Институт всеобщей истории РАН, Минкульт РФ, департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Фонд Андрея Первозванного и Московская государственная консерватория имени Чайковского.

Выставка посвящена яркой и богатой истории того, как в империи почитали Князя Александра Невского. Бывшего небесным покровителем трех российских императоров –трех Александров, Первого, Второго и Третьего. В течении двух предыдущих лет она успешно экспонировалась в Брянской, Тульской, Свердловской и Московской областях в рамках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». В феврале ее с немалым успехом представили в МГИМО. В дальнейшем планируется экспонировать выставку в Московском архитектурном институте.