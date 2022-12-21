Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями, отметил мэр Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме. Глава города 21 декабря выступил перед депутатами с традиционным посланием и рассказал об основных направлениях работы столичного правительства в 2022 году.

Мэр Москвы подчеркнул: многие жители города сейчас принимают участие в специальной военной операции. С начала СВО столица собрала и передала нашим военным более тысячи тонн гуманитарной помощи. Городские власти поддерживают семьи мобилизованных и участвуют в восстановлении городов-побратимов – Луганска и Донецка.

«Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Спасибо москвичам за сострадание и единство», - поблагодарил Сергей Собянин жителей столицы.

За последние месяцы городу не раз приходилось оперативно перестраивать работу многих отраслей и противостоять давлению западных санкций. Большую роль в этом сыграли слаженные действия федеральных и региональных властей. Были скорректированы десятки законов, выстроена новая транспортная логистика, приняты новые меры поддержки граждан и бизнеса. Сергей Собянин напомнил, что столице понадобилось всего шесть месяцев, чтобы запустить производство новых автомобилей на заводе «Москвич». Взамен ушедших из России западных сетей в городе открылись более 500 новых кафе и ресторанов быстрого питания. Место исчезнувших из продажи товаров и продуктов западных брендов на полках магазинов заняла качественная продукция отечественных производителей.

«Мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», - отметил мэр.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2022 году городу удалось увеличить производство во многих сферах. Показатели обрабатывающей промышленности выросли более чем на 10%. За год в Москве построили около 12 млн квадратных метров недвижимости. При этом уровень безработицы составил всего 0,4% - это меньше, чем в начале года.

«Победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычную жизнь города», - подчеркнул Сергей Собянин.

Около ста тысяч москвичей готовятся переселиться по программе реновации из аварийного жилья в новые дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр города перечислил ключевые направления, над которыми городские власти работали в 2022 году. Один из приоритетов – социальная поддержка москвичей. С 1 января 2023 в Москве проведут индексацию социальных выплат. Еще одна основная задача – переселение горожан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас к переезду готовятся около ста тысяч жителей пятиэтажек. В ближайшие три года для них будет построено в два раза больше жилья, чем за предыдущие годы реновации. Кроме того, в уходящем году в Москве благоустроили более 3 тысяч объектов.

Власти столицы продолжат работать над модернизацией системы городского транспорта. В 2023 году завершится строительство Большой кольцевой линии метрополитена. Для москвичей откроются новые станции и направления. Кроме того, в будущем году сдадут в эксплуатацию МЦД-3 и МЦД-4 – это 171 километр путей. На новых диаметрах расположены 80 станций, из них 32 станут крупными пересадочными узлами. В 2023 году в Москве также появится новый вид водного транспорта – речные суда на электрической тяге.

В следующие два года в городе будет построено и отремонтировано беспрецедентное количество медицинских учреждений. Власти собираются модернизировать 201 поликлинику и построить 30 новых медицинских объектов в тех районах города, где их не хватает.

«Новый 2023 год будет непростым, но я верю в Москву, верю в москвичей, мы живем в лучшем городе земли», - подчеркнул Сергей Собянин.