В Подмосковье премьер-министр Мишустин и губернатор Воробьёв запустили движение на Северном обходе Лобни

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области сегодня был торжественно открыт один из самых больших транспортных проектов последних лет - Северный обход Лобни. Движение по новой автодороге запустили премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Росавтодора Роман Новиков.

- Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых приоритетов правительства, - отметил Михаил Мишустин. - Эта отрасль показывает существенное влияние на экономику, с ней связано создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной, деловой активности в регионах. За десять месяцев текущего года рост столь значимого сектора составил 5,8%.

Фото пресс-службы правительства Московской области

Председатель российского правительства отметил, что Северный обход Лобни включает путепровод через железную дорогу. (Раньше у этого шлагбаума, пропуская электрички и поезда, скапливалось большое количество грузовых и легковых машин).

- Именно этот переезд многие годы был причиной больших заторов, - напомнил премьер. - Ну и, конечно, долгие ожидания в пробках портили людям настроение, срывали планы, создавали дополнительные издержки для предпринимателей. Теперь наконец город сможет облегченно вздохнуть, а время в пути до Москвы значительно сократится.

Запущенный 5-километровый отрезок Северного обхода Лобни - пока еще лишь первый этап проекта. По три полосы в каждую сторону. Светофоров нет. (Для пешеходов предусмотрены надземные переходы). Благодаря новой дороге горожане смогут выезжать из Лобни не за полтора (а то и два) часа, как это бывало в часы пик раньше, а всего за 20 минут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил строителей, которые строили дорогу.

- На прошлой неделе Президент открыл очень важную развязку в Мытищах. Каждый такой объект - это изменение качества жизни, - сказал Андрей Воробьёв. - С 2013 года под руководством Президента наша агломерация, Московский транспортный узел активно развивается. И, вот, город Лобня сегодня может вздохнуть, потому что теперь здесь есть два выезда, а раньше был один - со шлагбаумом. Рядом прилегает аэропорт Шереметьево, и движение было крайне затруднено.

Губернатор сообщил, что также в рамках Северного обхода будут построены две развязки. В 2023 рабочие должны сдать развязку на Рогачевском и Дмитровском шоссе (при этом 1,5 километра дороги на Дмитровке расширят до четырех полос), а в 2023-м - построят съезд длиной 1,1 км в сторону аэропорта Шереметьево.

- В последнее время мы построили 55 путепроводов, потому что интенсивность железнодорожного движения настолько высока, что если шлагбаум опущен, то ты не можешь вовремя ни на работу приехать, ни с работы, ни в школу, ни нормально планировать свою жизнь, - напомнил Андрей Воробьёв.