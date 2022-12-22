Кому помогают выпускники Акселератора социальных проектов?

Участники демодня Акселерационной программы. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

В декабре прошел выпускной участников Акселерационной программы – образовательного курса для предпринимателей, которые хотят развивать и повышать эффективность социального бизнеса. Курс состоял из теоретической (интенсивы и тематические вебинары по управлению социальными проектами) и практической (индивидуальные разборы бизнес-планов с трекером) частей. Его успешно окончили 57 предпринимателей.

«Наши программы корректируются перед каждым новым набором участников, чтобы обучение максимально соответствовало текущим потребностям бизнеса. Особенностью этого Акселератора стал фокус на социальном воздействии проектов. Глубокое погружение в анализ проблем и поиск доказательной базы стимулировали участников не только увеличивать бизнес-показатели, но также искать и переосмыслять концепцию с точки зрения изменений общества и качества жизни благополучателей», – отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

14 выпускников презентовали свои идеи перед партнерами фонда и рассказали, как планируют развивать и масштабировать проекты с учетом тех знаний, которые они получили.

В этом году проекты в основном были сосредоточены на решении образовательных задач и популяризации здорового образа жизни. Но этими сферами руководители проектов не ограничивались, предлагая интересные форматы и подходы для разных целевых аудиторий. Расскажем о нескольких участниках Акселератора подробнее.

СПОРТ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРУППОВЫХ ПРОБЕЖЕК

Мобильное приложение MotherFit – курс домашних тренировок для беременных женщин и тех, кто хочет восстановиться после родов. Автор проекта Диана Дуглас во время ожидания ребенка столкнулась с тем, что на дорогу в фитнес-студию уходит много сил, кроме того – не все занятия подходят для женщин в положении. Поэтому к составлению собственной методики подключила практикующего акушера-гинеколога.

Так появились тренировки, направленные на решение конкретных задач: для уменьшения болей в спине, для избавления от отеков, подготовка к родам и многие другие. Приложение уже внедрено во все женские консультации Владимирской области, проект также сотрудничает с Сеченовским Университетом. Во время обучения в Акселераторе команда обратилась с конкретным запросом: наладить работу с региональными департаментами здравоохранения. После полученных консультаций проект начал прорабатывать вопрос тиражирования через женские консультации по всей России.

Руководитель проекта 1001 challenge Анастасия Петрова на церемонии вручения сертификата о прохождении Акселератора. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

В преддверии новогодних праздников и затяжных застолий многих беспокоит вопрос: как не набрать вес за длинные выходные? Оригинальное решение предлагают спортсмены-любители клуба 1001 challenge. «Чтобы быть в форме и заниматься спортом, совершенно необязательно покупать фитнес-абонементы или индивидуальные тренерские программы. Это все придет потом, когда вы поймете, что вы со спортом всерьез и надолго. А начать можно прямо здесь и сейчас, ведь для пробежки или долгой прогулки нужны только пара удобных кроссовок и дорога», – уверена основатель проекта Анастасия Петрова.

1001 challenge– это платформа онлайн-соревнований, где каждый участник преодолевает выбранную дистанцию в своем городе, загружает результаты на платформу и соревнуется с участниками сообщества. В Акселератор Анастасия пришла, так как не могла определиться с позиционированием и дорожной картой. По итогам работы предприниматель вышла на демодень с полностью обновленной стратегией развития, и уже с января 2023-го начнется новая серия соревнований под девизом «12 месяцев, 12 городов», где участники сами могут выбрать локации для маршрута.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ И ЭКОРАСХЛАМЛЕНИЕ

Буллинг, подростковая агрессия, девиантное поведение…Такие явления встречаются в школах довольно часто. Повлиять на ситуацию хочет Павел Купреев, основатель платформы Testu.online.

Основная функция платформы – психодиагностика школьников. Выявление проблем на ранних стадиях помогает более эффективно с ними бороться. Такой сервис может помочь педагогам-психологам отслеживать состояние, уровень стресса и тревожности школьников, вовремя узнать о проблеме у подростка и поддержать его.

«В настоящий момент наш проект выбран Минздравом России для проведения диспансеризации в части психодиагностики в образовательных учреждениях новых территорий. Процесс уже запущен, более 200 тыс. подростков должны пройти тестирование», – отмечает руководитель проекта. После работы с трекером Павел приступил к работе над показателями для внедрения в систему общего образования. Тестирование по методике уже прошли более 4 тысяч школьников из разных регионов России.

Личный кабинет для школьной психодиагностики. Источник: testu.online

Тем, кто столкнулся с проблемой продажи или сдачи недвижимости в аренду, может помочь сервис «Армия порядка». Сотрудники компании не только помогают с разбором вещей, но и занимаются экопросвещением: объясняют владельцам жилья, как правильно сортировать мусор по фракциям, какие вещи можно отдавать на благотворительность, а какие имеют материальную и/или коллекционную ценность. Руководитель проекта Оксана Окунева дала положительную оценку Акселерационной программе, так как консультации помогли оптимизировать многие внутренние процессы. Также во время обучения родилась идея снять реалити-шоу на основе ее проекта, съемки которого начнутся в ближайшее время.

КОЛЛАБОРАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

По словам выпускников, Акселератор дал не только навыки развития проектов, но и возможности для сотрудничества. Так, многие договорились о взаимодействии по созданию коллаборации и помощи друг другу с командой и перекрестным продвижением.

Все выпускники получили возможность вступить в закрытое сообщество фонда, где смогут регулярно общаться, делиться опытом и разрабатывать новые направления партнерства.

За анонсами образовательных программ Фонда поддержки социальных проектов можно следить в социальных сетях.