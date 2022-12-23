В Пятигорске завершена новая программа Минобрнауки «Голос поколения. Проректоры»

мероприятие с тренером. Фото из архива ПГУ.

Новая программа Минобрнауки страны «Голос поколения. Проректоры» предназначенная для руководителей и сотрудников подразделений молодежной политики и воспитательной деятельности вузов, которые ежедневно контактируют со студентами, занимаются вопросами молодежной политики и воспитательной деятельности, вызвала большой интерес с самого начала ее реализации.

В программу включили три образовательных модуля по темам: «Азбука поколений», «Экосистема молодежной политики», «Моя страна — мои возможности». Организаторы считают ее важным шагом для усиления роли молодежной политики и воспитательной деятельности в высших учебных заведениях. Ведь совсем недавно профильные проректоры в вузах России стали работать по утвержденным в Минобрнауке новой структуре и новым функциональным обязанностям.

- Задача программы «Голос поколения. Проректоры», а, значит, и наша – тех, кто ее реализовывал, - говорит координатор программы профессор Пятигорского государственного университета Эльвира Дмитриевна Кондракова, - дать участникам современные методики и инструменты эффективной организации работы.

Руководителям и сотрудникам вузов рассказали и показали, как работать с молодежью. Провели серию вебинаров на темы: экосистема молодежной политики, исследование целевой аудитории, возможности для молодежи и организаторов, деятельностная позиция и инструменты управления, ценностный комплекс и другие.

Участники программы также приняли участие в разработке стратегии и программы работы с молодежью вуза, обсуждении планов воспитательной работы. До декабря все модули программы онлайн и очно в Центре знаний «Машук» в Пятигорске прошли 500 проректоров и сотрудников профильных подразделений вузов.