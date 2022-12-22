Для участников реновации в Нагатинском затоне построят два жилых корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В 2023 году на юге столицы в Нагатинском затоне появятся два жилых корпуса для переселенцев реновации. Их построят на Судостроительной улице, владение 5 на месте ранее снесенной по программе пятиэтажки.

«Сейчас ведется разработка котлована, устройство фундаментной плиты и возведение монолитных конструкций подземной части здания», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка разместится всего в трёх минутах пешком от станции метро Коломенская. «Кроме этого, в районе строятся станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон», - напомнил глава ведомства. - Район становится современным. В Нагатинском Затоне в программу реновации включено 54 дома, где проживают 13,1 тысячи человек».

КОНКРЕТНО

Два жилых корпуса переменной этажности объединят подземной одноуровневой автостоянкой. По проекту:

- фасады - с облицовкой плиткой нескольких оттенков. Первые пять этажей - в терракотовых теплых тонах. Остальные - в белом цвете, с вставками темно-серого цвета. Здесь также будут металлические корзины для кондиционеров;

- входы в дом - с витражным остеклением;

- 240 квартир (однокомнатных –41, двухкомнатных – 154, трехкомнатных –45). Четыре из них - для маломобильных жильцов, здесь увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - с необходимой инфраструктурой, офисами и техническими помещениями для обслуживания жилых домов. На них могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - место для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в каждом корпусе - лифты на 400 кг и 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

Во дворе - оборудованные детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. Вокруг дома высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/