Рафик Загрутдинов: за 10 лет на МКАД реконструировали более 160 км дорог

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«Всего с 2012 года на МКАДе модернизировали 19 развязок, построили более 160 км дорог, из них 34 км составляют переходно-скоростные полосы. Также на участках возвели порядка 80 искусственных сооружений, – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – Сейчас продолжаются работы еще на трех развязках: на пересечении с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и с улицами Верхние Поля и Капотня».

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Это масштабный проект, который позволит фактически заменить старые «клеверные» развязки на транспортные сооружения нового типа – с направленными съездами. Реконструкцию транспортных развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, а также с улицей Верхние Поля и Капотня планируем закончить в следующем году, а на пересечении МКАД с улицей Липецкая в 2024 году.

«Работы по реконструкции развязки ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для удобного и беспрепятственного выезда на магистраль. Появятся современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно будут справляться с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков», – пояснил Рафик Загрутдинов.