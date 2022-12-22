Новая Москва построила жилья на четверть больше, чем планировалось

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10 лет назад в Москве произошло уникальное событие – площадь города увеличилась в 2,5 раза. Расширилась столица в юго-западном направлении, в одночасье разделив границу с Калужской областью: образовались Троицкий и Новомосковский административные округа, в составе которых 21 муниципальное образование. Нынешним летом Новая Москва отметила первый юбилей. Вопрос в другом: как в нынешнее непростое во всех смыслах время развивается новая часть столицы? Об этом накануне Нового года рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

300 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

Новая Москва активно развивается. Один из ключевых барометров позитивной эволюции Троицкого и Новомосковского административных округов – состояние строительной индустрии. По итогам 2022 года в ТиНАО построено 3,2 млн квадратных метров жилья. Примерно на четверть, чем планировалось!

Причем, требования к архитектуре с каждым годом становятся все выше.

«По архитектуре каждый новый проект интереснее с точки зрения фасадов и благоустройства, сегодня могу с гордостью заявить, что все стремятся улучшить плановые объекты. С нами работают крупные застройщики, которые позволяют формировать качественный жилой фонд», — отметил Владимир Жидкин.

Глава ведомства сообщил, что общий объем всех инвестиций в развитие Новой Москвы составил 3 трлн рублей. Причем, почти 2,4 трлн — это деньги частных инвесторов, и лишь около 600 млрд — средства московского бюджета.

«С каждым годом соотношение средств увеличивается в сторону внебюджетного финансирования. Это хорошо, так как основные средства направлены на транспорт и социальные объекты, а теперь застройщики сами создают свои крупные проекты. Уже введено 550 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, часть объектов находится в завершающей стадии строительства. Добавится еще 13 тысяч рабочих мест, в этом году, думаю, выйдем на показатель в 300 тысяч рабочих мест в ТиНАО», — уточнил Владимир Жидкин.

15 ДЕТСКИХ САДОВ ПЛЮС 5 ШКОЛ

Причем, рекордные квадратные метры – это не самоцель. Построенные дома в обязательном порядке обеспечивают всей необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами и так далее

«Мы продолжаем курс на качественную и комфортную среду, формируем общественные пространства, - пояснил глава департамента. - Мы не снижаем количество построенных объектов образования, введено в этом году 15 детских садов и 5 школ. Также в округе есть две поликлиники, они полностью обеспечивают потребность в медицинской помощи. Сегодня они рассчитаны суммарно на 970 посещений в смену. Всего за весь период существования ТиНАО там возвели 18 объектов здравоохранения».

Среди знаковых объектов готовится ко вводу Мосархив, также уже открыт самый крупный в Европе парк электробусов.

«Кроме того, готов большой жилой комплекс под реновацию, там почти 10 домов, в Сколково возведен спортивный комплекс, в Коммунарке —поликлиника, - перечисляет Владимир Жидкин. - Еще из социальных объектов введены родильный дом, детский сад на 200 мест, школа на 1325 мест, завершена прокладка тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро, которая пройдет до аэропорта Внуково».

ДВЕ СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРОЮТ В 2023 ГОДУ

Да, вопрос наличия транспортной инфраструктуры – один из ключевых для жителей столицы. В Новой Москве за текущий год построено более 27 км новых дорог, 4 искусственных сооружения и 2 подземных пешеходных перехода. Кроме того, на будущий год запланировано серьезное развитие системы общественного транспорта.

«Мы настроены на обеспечение удобства жителей, - говорит собеседник. - Уже построено восемь новых станций метро, сейчас еще семь возводится, две из них заработают для пассажиров в 2023 году. Тогда же начнет работу МЦД-4» (между Апрелевкой и станцией Железнодорожная – «КП»).

Формирование транспортного каркаса стало одним из приоритетных направлений развития Новой Москвы. На Калужском и Киевском шоссе прошли реконструкционные работы, также было запущено движение по ЦКАД.

«Всего в ТиНАО построено более 345 километров дорог, стало на 10% меньше пробок. Около 70% жителей Новой Москвы отметили улучшения в дорожно-транспортной инфраструктуре. Стал комфортнее общественный транспорт, им стали пользоваться в 2,5 раза больше горожан», — подчеркнул Владимир Жидкин.

МОНГОЛЫ ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ

Руководитель Департамента развития новых территорий города признался, что для выстраивания системы развития городской инфраструктуры активно перенимали опыт Парижа. Зато теперь в Москву приезжают делегации с той же целью

«Приезжал мэр монгольской столицы и вся команда правительства, - Владимир Жидкин. - Для них это мегапроект, они были крайне заинтересованы и шокированы объемами инвестирования, особенно количеством внебюджетных средств. Раньше мы учились у французов, потом они поняли, что отстают от нас. А теперь появились и другие крупные города, которые учатся у нас созданию инфраструктуры».

По словам глава ведомства, представители делегации задали множество вопросов о сроках реализации программ, а также о необходимых документах, позволяющих осуществить намеченные планы.

«Всех особенно поразила синхронизация строительства объектов недвижимости, жилой и коммерческой, и синхронизация возведения социальных объектов. Это было первое подобное мероприятие для нас», – резюмировал Владимир Жидкин.