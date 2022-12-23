Санкции празднику не помеха

Большинство граждан СССР могли увидеть деликатесы только в книгах о вкусной и здоровой пище.

Русское застолье на Новый год - это прежде всего оливье, сельдь под шубой, мандарины и запеченное мясо на большом противне. Однако в праздник, помимо традиционных рецептов, хочется побаловать себя и каким-нибудь «премиальным», необычным, не повседневным блюдом. Уже несколько лет для россиян недоступны некоторые зарубежные деликатесы, однако наши производители научились делать не хуже, а в некоторых случаях и лучше зарубежных аналогов.

В России всегда лихо перенимали опыт других, создавая свои уникальные деликатесы. Кстати, - интересный факт - до революции основным поставщиком хамона в Великобританию была именно Россия, а не Испания.

О главном - о мясе

По многолетним наблюдениям производителей, самыми популярными мясными деликатесами, приготовленными по европейской рецептуре, стали карпаччо из индейки, хамон, сесина (тот же хамон, только из говядины). Также к Новому году часто заказывают ломо - копченый карбонад, прошутто, розетту и шварцвальд (французская и немецкая версии салями), сухие колбаски монтань, сыровяленую свиную шейку коппа, бейот - подкопченный в кишке карбонад, тулуза, галет, чорисо - пряные сырокопченые колбасы.

Одним из главных поставщиков мясных продуктов к праздничному столу является Группа «Черкизово». Она снабжают россиян не только повседневной пищей, но и деликатесами. Прежде всего речь идет о линейке продукции под брендом Casademont - она включает большой ассортимент сыровяленых колбас, а также тот же хамон, который даже эксперты не могут отличить от испанского. Под собственным брендом компания также выпускает сырокопченую колбасу сальчичон, которая прекрасно подойдет для самого изысканного праздничного стола. В качестве «главного блюда» компания предлагает индейку во всех ее видах - хоть подкопченную, хоть с прованскими травами.

Особое место в производстве мясных деликатесов принадлежит регионам. Много мясных деликатесов по европейской рецептуре производят в Белгородской, Челябинской, Курской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Следом Башкирия, Ставропольский край и Брянская область. Российские деликатесы сегодня вкусны и разнообразны. Если собрать на одном столе хотя бы три - пять видов традиционных блюд из разных концов страны, то такой Новый год запомнится надолго.

Повара советуют попробовать блюда из якутской жеребятины - она нежнее и сочнее говядины. Также рекомендуют татарский казылык из конины. Копченая утка из Татарстана - лидер среди деликатесов из птицы. На Кавказе особенно ценятся продукты, сделанные из мяса дагестанского тура. Вяленое мясо кабарги считается одним из самых вкусных - сибиряки предпочитают его оленине.

В России ежегодно растет популярность блюд из индейки.

Молочка

Из зарубежных сыров, «покинувших» российские прилавки в связи с санкциями, популярны сделанные в наших регионах их аналоги - камамбер, пармезан, чеддер, бергкгезе, эмменталь, бри, нешатель и даже экзотические для нас дублинер из Ирландии и брюнуст из Норвегии. Лидеры по сыроварению - Алтайский край, Московская, Брянская, Белгородская, Воронежская области и Татарстан.

Кроме того, из молочных продуктов для праздничного стола можно заказать курут - сыр кочевых народов России и Средней Азии. Обязательно попробуйте хорац-панир - армянский сыр с чабрецом и тархуном. Его полгода выдерживают в глиняных горшках, закопанных в земле.

Несколько лет назад в Костромской области началось производство лосиного молока, его можно купить и в Москве. А из регионов Крайнего Севера любители заказывают оленье молоко и продукты из него. Естественно, не обойтись без адыгейских сыров - натуральных, копченых, с зеленью, медом и добавками. Здесь выбор ограничивается только фантазией производителей. Из козьих сыров особо ценятся удмуртские турынгурт и чечил. В качестве необычного десерта можно попробовать карельский жареный сыр с морошковым вареньем.

Морепродукты

Среди морепродуктов, по отзывам экспертов, популярен мурманский гребешок - один из самых изысканных деликатесов в мире. Его можно есть и сырым. Мурманский гребешок, как и балтийский морской еж, даже в советские времена доставлялся в лучшие рестораны мира.

Также праздничный стол можно украсить черноморскими устрицами и магаданским «трубачом» - крупным моллюском, обитающим в северных морях. Беломорские мидии, камчатский краб, трепанги и осетровые рыбы - все это наше, отечественное. Кроме того, шеф-повара советуют попробовать блюда из архангельского клыкача. Эту рыбу считают одной из самых вкусных.

И, конечно, икра. Вот что мы точно никогда из-за рубежа не получали.

Где и почем все это достать

Перечислять удивительные по вкусу и рецептуре продукты можно долго. Где их взять? Интернет и магазины вам в помощь! Заказ (в том числе - все вышеперечисленное) привезут в пределах от часа до суток.