Меню школьных столовых становится ресторанным

«Вертикальное свиноводство» изнутри… Фото: sagrada.biz

Школьники оставляют не съеденными 30 процентов продуктов. Именно поэтому столичный департамент образования опросил учеников на тему «Чего вам не хватает?». И школьники ответили: хотим пиццу, наггетсы и прочие вкусняшки.

На втором этапе к разработке рациона подключились диетологи, эксперты и родители. Задача решалась сложная: замаскировать под любимый детьми фастфуд здоровую пищу. Например, банальные рыбные котлеты превратить в фишболлы. Детям понравилось. Последние замеры показали: обновленное меню съедается на 80 - 90%. Правда, цена обеда повысилась со 180 до 220 рублей.

СТАТИСТИКА

Искусственное мясо не прижилось

За 10 месяцев продажи растительных аналогов упали на 70%.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, в январе - октябре этого года розничные продажи растительных заменителей мяса в России упали на 70% в годовом исчислении. Что случилось? Ведь раньше продажи продукции на основе растительного белка, напротив, росли. В 2021 году отечественные производители реализовали 126 тысяч тонн и собирались наращивать производство.

Аналитики называют несколько причин падения спроса на «растительное» мясо. Главные из них: веганство выходит из моды, целевая аудитория эмигрировала, да и цены на эту и так недешевую продукцию растут.

К СВЕДЕНИЮ

Искусственное мясо, выращенное из стволовых клеток животных, по вкусу не отличается от натурального. Но пока неизвестно, как нетрадиционный продукт будет влиять на здоровье потребителя. Это значит, что прав на продажу этой продукции у производителя пока нет.

В России первый полуфабрикат из мяса, выращенного в биореакторе, создали на Очаковском комбинате пищевых ингредиентов в 2019 году. Тогда себестоимость 40 граммов фарша составляла около 900 тысяч рублей!

ВКУСОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Лучшая вишня - это колбаса

В Карелии создают авторские сорта популярного продукта.

К созданию рецептов колбасы карельские авторы подошли творчески. Она у них с клюквой, вишней, черносливом, орехами...

Свою продукцию предприятие продает с помощью соцсетей. Разработчики уже обзавелись солидной клиентской базой.

В планах - производство изделий с добавлением фисташек, груши, грецких орехов… Словом, на что фантазии хватит.

НАГЛЯДНО

Уличная реклама переходит в формат 3D

На новую рекламу трудно не обратить внимание.

В Москве и Санкт-Петербурге рекламируют колбасу с помощью новых технологий.

На новогодний стол россияне всегда стараются купить самые вкусные продукты. Зная это, производители в декабре уделяют повышенное внимание рекламе своих премиум-продуктов и стараются удивить покупателей. Так, Группа «Черкизово» запустила наружную 3D-рекламу своих премиальных колбас «Сальчичон». Компания стала одним из первых отечественных производителей продовольствия, начавшей применять эту технологию при продвижении продукции. Всего в декабре в Москве и Санкт-Петербурге появилось 49 рекламных конструкций, в том числе 16 медиафасадов. Ожидается, что общий охват кампании в столице превысит 70% совершеннолетней целевой аудитории.

Наружная 3D-реклама в России существует всего около года. Как и все новое, не приевшееся и находящееся в тренде, она позволяет привлечь дополнительное внимание, а также подчеркивает технологичность и высокое качество премиальных продуктов, к которым относится «Сальчичон». «Наша компания стремится быть инновационной не только в области технологий создания мясных продуктов, но и в коммуникации с нашими потребителями, - говорит директор по маркетингу торгового дома Ирина Ким. - Мы находимся в постоянном поиске нестандартных форматов продвижения, не боимся экспериментировать и удивлять. Наш «Сальчичон» давно занимает лидерские позиции в категории сырокопченых колбас, и мы верим, что новая рекламная кампания будет способствовать дальнейшему росту его популярности».

Дело Наф-Нафа живет!

В городском округе Эчжоу провинции Хубэй (Китай) открылась 26-этажная ферма. Здесь разводят свиней. Планируемая мощность - 1,2 млн голов в год. В планах - строительство второго «свинонебоскреба». Ферма принадлежит компании Zhong Xin Kai Wei Elevage Moderne. Раньше она производила бетон.

…и снаружи.

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

Урал покорен!

Группа «Черкизово» в декабре 2022 года стала победителем двух открытых торгов на площадке Российского аукционного дома. В результате компания стала владельцем нескольких птицефабрик ГК «Русское зерно Уфа» (Башкирия), а также пяти предприятий ГК «Здоровая ферма» (Челябинская область) - крупнейшего на Урале производителя мяса птицы, который также занимается выпуском колбасной продукции и полуфабрикатов. Данные приобретения укрепят позиции компании на Урале и в соседних регионах, а также упрочат лидерство по производству мяса бройлеров в России в целом. По итогам 2021 года группа «Черкизово» выпустила 813 тыс. тонн продукции в живом весе. С учетом новых приобретений компания ежегодно сможет производить более 1 млн тонн мяса бройлеров.

К СВЕДЕНИЮ

Группа «Черкизово» - лидер по производству мяса бройлеров в России: по итогам 2021 года она выпустила 813 тысяч тонн продукции в живом весе. Основные бренды компании на рынке куриного мяса - «Петелинка» и «Куриное царство».