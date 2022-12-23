За новогодним столом можно все, кроме кролика

Фото: кадр из фильма

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» изучен нами наизусть. Практически любой россиянин знает, что на столе у Нади была заливная рыба (Ипполит: «ну и гадость, эта ваша заливная рыба»; Лукашин: «стрихнин просто»), баночка шпрот, салаты из свеклы и оливье, зеленый горошек, яйца под майонезом, копченая колбаса, ростбиф («Что тебе положить? Салат или ростбиф?»), мандарины. Плюс вино мускат, «Советское шампанское», пятизвездочный коньяк и лимонад.

Если кто-нибудь еще не знает, рассказываем: по китайскому календарю символ 2023 года - Черный Водяной Кролик. Поэтому на блюда из зайчатины-крольчатины - табу. Все остальное - можно.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Запомните: блюда из птицы или свинины усваиваются легче остальных.

Перед жаркой мясо лучше промариновать. Предварительная обработка кислотой делает его мягче, что уменьшает время его термической обработки. То есть чем кислее маринад, тем эффективнее он препятствует образованию в продукте вредных веществ.

Мясо надо быстро обжарить, а затем довести до готовности.

Мясные блюда желательно запекать в духовке или готовить на гриле. Запеченные продукты не перегружают желудок и печень. Птицу - курицу или индейку - отлично запечь с томатами, сыром и, например, ананасом (подойдет и консервированный) - можно со всеми перечисленными ингредиентами по отдельности или сложив их вместе. Венгры готовят свинину, используя плотную панировку, плюс тушат в соусе из красного перца, паприки, помидоров. Белорусы томят ее с кислой капустой и солеными огурцами. Чаще используйте специи и пряности - они ускоряют обмен веществ и препятствуют полноте.

Масло на сковороде должно быть хорошо разогрето, но не дымить и уж тем более не гореть.

Половина успеха блюда - его заправка. Тот же майонез в три раза калорийнее любого растительного масла и сметаны средней жирности. А если на столе три салата и все с майонезом? Поэтому по возможности замените майонез растительным маслом, сметаной или йогуртом. Или хотя бы перемешайте майонез со сметаной - все печени будет легче.

Гарантированный способ переесть - усесться за стол голодным. Поэтому ешьте 31-го, как обычно. Постарайтесь перехитрить организм. Например, перед застольем выпейте пару стаканов теплой воды, но не залпом, а по глоточку - вода, во-первых, облегчит пищеварение; во-вторых, займет некоторый объем желудка, чтобы вы не увлеклись.

Идеально за один раз съесть столько, сколько поместилось бы, если сложить руки лодочкой, то есть не больше 200 - 300 граммов. Поэтому важно сразу положить всю выбранную еду на тарелку, чтобы видеть объем.

Ешьте медленно, тщательно разжевывая пищу, в особенности мясо. Периодически откладывайте столовые приборы, чтобы поддержать беседу или потанцевать. Это позволит быстрее насытиться меньшим количеством еды.

РЕЦЕПТЫ

Салат оливье: «здоровая» версия

Она не содержит майонеза и соленых огурцов.

Свежий огурец нарежьте на кубики, посолите, поместите в закрытый контейнер с веточкой укропа, встряхните и отставьте при комнатной температуре. Сварите куриное филе (200 г) и картофель (2 шт.) с морковью (1 шт.). Нарежьте все мелкими кубиками, добавьте огурцы, зеленый горошек и немного зеленого лука. Вместо майонеза положите сметану (50 - 60 мл), взбитую с щепоткой соли и желтком вареного яйца. Сметану можно заменить также несладким йогуртом или оливковым маслом с добавлением лимонного сока.

Праздничные рулетики из индейки с сыром, яблоком и зеленью

Филе индейки «Пава-пава» (500 - 600 г) вымойте. Разрежьте на стейки толщиной не больше 1 см. Каждый стейк отбейте с двух сторон. Натрите солью и перцем с обеих сторон. Включите духовку для разогрева. Натрите сыр (140 г). Измельчите немного петрушки. Сыр и зелень перемешайте. Яблоки (200 - 250 г) очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими дольками или брусочками. Сформируйте рулетики: на кусочек филе равномерно выложите сыр с зеленью, на край - дольки яблок. Зафиксируйте рулетик нитью или зубочистками. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите рулетики, оберните фольгой и выпекайте полчаса при температуре 160 градусов. Снимите фольгу, смажьте изделия выделенным соком и маслом, еще немного поджарьте до румяной корочки (можно при режиме конвекции).

Запеченная свинина, фаршированная грушами и киви

Разогрейте духовку.

Отделите хлеб (40 г) от корочек, раскрошите его, подсушите на сухой сковороде, часто помешивая, в течение 2 минут. Очищенные груши (2 шт.) и киви (2 шт.) нарежьте кубиками. Потомите фрукты в сливочном масле (30 г) на сковороде 3 минуты. Фрукты смешайте с обжаренными хлебными крошками. Свинину (800 - 900 г) надрежьте вдоль, но не до конца - она должна раскрываться книжкой.

Натрите мясо солью и перцем внутри и по всей поверхности. Выложите на него начинку из фруктов. Скрепите мясо с начинкой зубочистками. Обжарьте с растительным маслом на сильном огне по 2 - 3 минуты с каждой стороны. Переложите мясо в форму для запекания, а вокруг разложите оставшиеся фрукты. Затем - в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Запекайте мясо еще 20 минут. Подается горячим. Но в холодном виде лучше держит форму.