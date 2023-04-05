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Москва без самостроя5 апреля 2023 6:10

Иван Бобров: В Южном Тушино снесли незаконно построенные склады и автотехцентр

От самостроя расчистили участок площадью более 2000 квадратных метров
Павел ЧЕРНЫШОВ

Фото: Shutterstock

В районе Южное Тушино предприниматель взял в аренду без права капитального строительства участок земли площадью 2,1 тысячи квадратных метров. После истечения срока договора территорию необходимо было освободить, но арендатор этого не сделал. А когда специалисты контрольного ведомства обследовали территорию, то выяснилось, что на участке построен целый комплекс складов и автотехцентр – всего семь зданий, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров

Самострои располагались по адресу: Строительный проезд, вл. 4, вл. 4А, стр. 1, 2.

«Участок использовался в коммерческих целях неправомерно. В самострое обустроили автотехцентр и склады. Плата за пользование землей не вносилась, поэтому были приняты меры по демонтажу незаконных объектов и освобождению территории», - рассказал Иван Бобров.

В настоящее время самострой снесен.

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