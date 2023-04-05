«Воду для ванны набирал старший брат»: Новые подробности жуткой гибели 3-летней девочки, которая заживо сварилась в кипятке

СК завел уголовное дело после гибели трехлетней девочки, утонувшей в ванне с кипятком в Дубне Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны новые подробности жуткой истории из подмосковной Дубны - 3-летняя девочка сварилась заживо в кипятке, пытаясь принять ванну.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, маленькая Оля (имена детей изменены) оставалась дома одна с 4-летним братом Витей.

- Отец детей в это время был на работе, а мама ушла в магазин, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Со слов мальчика, в какой-то момент Оля сказала ему, что хочет искупаться. Поэтому Витя, как старший, заткнул пробкой слив ванной и включил оба крана.

- То есть, изначально воду для ванны набирал старший брат девочки. Мальчик говорит, что Оля забралась ванну и по ошибке еще сильнее открыла кран с горячей водой. Полился настоящий кипяток. Девочка получила ожоги, упала в воду и больше не смогла подняться...

Брат ее спасти не смог.

Мама отсутствовала дома около получаса. Когда женщина вернулась, дочь уже не подавала признаков жизни.

- Семья - не маргинальная, обычная. Ни у кого никогда вопросов к родителям детей не возникало, - продолжает наш источник. - Квартира, в которой все произошло, является съемной. Семья какое-то время переехала в Россию с Украины - отец был здесь на заработках - и собиралась вернуться домой в Закарпатье.

ОФИЦИАЛЬНО

Анна Тертичная, помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области:

- Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности трехлетней девочке. (Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 2 лет, - Авт.). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и обстоятельств, приведших к произошедшему. Осуществлён осмотр места происшествия, допрошены родители ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.