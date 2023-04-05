В здании детского сада на Кировоградской улице приступили к отделке фасадов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в районе Южное Чертаново появится новый детский сад. Строители уже приступили к отделке фасадов в будущем здании на Кировоградской улице.

«В 2023 году планируется его ввод в эксплуатацию, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Возведение монолитных конструкций здания завершено, ведутся отделочные работы».

В двухэтажном детском саду смогут принять 125 малышей. Обучение будут проводить в пяти группах по возрастам - от трех до четырех лет, от четырех до пяти лет, от пяти до шести лет, а также две группы для детей от шести до семи лет.

Групповые ячейки распределят по отдельным блокам. В каждом из них разместятся раздевалка, игровая, буфет и спальня. В здании также выделят место под залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога.

Вокруг детсада проведут благоустройство. Для малышей поставят игровые и спортивные площадки, теневые навесы, оградят территорию и подключат наружное освещение. Во время озеленения высадят деревья и кустарники, газоны и цветники.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта образования на 9915 мест: 10 детский садов, 12 учебных корпусов и школ. Лидером по вводу станет Северный округ: здесь планируем ввести в эксплуатацию 10 образовательных объектов на более чем 4 тысячи мест: 5 детских садов, 4 учебных корпуса и школу на 1100 мест в районе Молжаниновский.