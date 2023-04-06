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Москва без самостроя6 апреля 2023 9:10

В Печатниках от незаконных построек освободили более четырех тысяч квадратных метров земли

Участок без каких-либо разрешений был приспособлен под склады
Иван ЛУКИН
Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Улица Шоссейная, владение 4, корпус 2, 3. По этому адресу в Печатниках на юго-востоке столицы незаконно использовали земельный участок под складские помещения. На нем возвели множество некапитальных построек. Среди них - бытовки, навесы, хозяйственные и складские строения.

Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, эти объекты занимали общую площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Все они были размещены без разрешительной документации.

«Кроме того, участок был незаконно огорожен забором, доступ на него ограничен, - отметил Иван Бобров. - Городская территория использовалась в коммерческих целях. На ней без правовых оснований на землю осуществлялась складская деятельность».

Кроме того, были обнаружены очаги захламления, территория находилась в ненадлежащем санитарном состоянии. По словам начальника ведомства, инспекция организовала снос незаконных строений и освобождение участка.

В настоящее время самострой и ограждение убрали. Территорию площадью свыше четырех тысяч квадратных метров освободили от построек и привели в порядок.

Москва без самостроя: Самострой