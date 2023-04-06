«Это и экономика, и качество жизни»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о благоустройстве городов Подмосковья

Фото: Антон Чернов

В Московской области продолжается масштабная работа по благоустройству территорий населенных пунктов. Для команды губернатора Андрея Воробьёва это направление стало одним из приоритетов. Чтобы понимать насколько это важно для региона - Подмосковье на данный момент единственный субъект Российской Федерации, где существует отдельное министерство благоустройства.

О том, какая работа будет проводиться в 2023 году, Андрей Воробьёв рассказал в интервью радио «Sputnik».

- Мы не увеличили численность чиновников, мы их перенацелили на то, что больше всего беспокоит наших дорогих жителей. И поэтому у нас сегодня благоустраивается 16 лесопарков, проводится чистка леса, гаревые дорожки, устанавливается видеонаблюдение, туалеты, ремонтируется входная зона, внедряется сервис, - рассказал губернатор.

Андрей Воробьёв отметил, что в места отдыха, которые жители Московской области и туристы посещают круглый год, с удовольствием приходит малый бизнес.

- Туда приходят тренеры, инструкторы. Туда приходят те, кто может предоставить тебе в аренду самокат или велосипед, накормить. А все это и есть и экономика, и качество жизни.

В течение 2023 года Московская область планирует благоустроить 450 объектов в разных муниципалитетах - от освещения аллей до удобных набережных, от игровых площадок для детей до скверов и парков, от пешеходных зон до территорий вокруг станций МЦД, которыми пользуются сотни тысяч пассажиров.

Продолжается работа и по программе благоустройства «Парк в лесу». По инициативе губернатора в Московской области наводят порядок в местах, где жители региона традиционно отдыхали стихийно - в каждом муниципалитете есть такие площадки в лесах, куда в выходные народ выезжает на пикники, протаптывая тропки и оставляя после себя кучи мусора. В Подмосковье здраво рассудили, что для экологии будет намного полезнее, если здесь появятся централизованные зоны отдыха, грамотно «встроенные» в окружающую среду, централизованные пешеходные дорожки.

Набережная в Красногорске, Фото пресс-службы министерства благоустройства Московской области

В этом году благоустройство начнут сразу в 7 «лесных парках» - в Апрелевке, Химках, Одинцове, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде и Лыткарине.

При этом Андрей Воробьёв отметил, что планы по благоустройству тех или иных муниципалитетов создаются в тесном контакте с самими жителями. Запросы идут от населения. В том числе через соцсети и конечно же популярный портал «Добродел».

- Главный стиль нашей команды - тесная коммуникация, - объяснил губернатор. - Наивен тот, кто думает, что нас только благодарят и расхваливают. Но мы не для того, чтобы нас хвалили, хотя это всегда приятно, безусловно, каждому человеку. Наша задача - услышать следующий вызов, что и где людей беспокоит, что мы не так делаем. В обсуждении проблем мы видим преимущества, а не недостатки. Страшно, когда проблемы стараются не замечать. Решать для человека то, о чем он справедливо просит и подсказывает - это все многосложнейшая, интереснейшая работа.