В больнице № 64 откроют консультативно-диагностический центр с поликлиникой

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Городская клиническая больница № 64 на улице Вавилова расширяется. На ее территории откроют консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену.

«Общая готовность объекта составляет 80 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В здании завершаются кровельные и фасадные работы».

По его словам, параллельно проводится отделка, а также благоустройство.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Здание будет выглядеть так:

- фасады - с пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона;

- на этажах - зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов, терапевтическое отделение, отделение профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зоны реабилитации и патронажной службы;

- самые посещаемые кабинеты - на нижних этажах, менее посещаемые и администрация – на верхних этажах;

- для врачей и медсестер - уютные комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы – креслами, шкафами, столами и стульями;

- для пациентов - места комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Благодаря новой системе навигации посетители смогут легко найти нужный кабинет.