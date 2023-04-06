Для участников реновации в Люблино начали строить жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

На юго-востоке столицы в Люблино началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Адрес новостройки - Люблинская улица, земельный участок 111/3.

«Сейчас ведется подготовка площадки, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом будет таким:

- односекционный, с подземным паркингом;

- для отделки - пиленый кирпич красного и графитового оттенка, создающий на фасаде «крапинки»;

- на здании - металлические корзины для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 80 квартир (однокомнатных – 36, двухкомнатных – 32, трехкомнатных – 12). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на первом этаже - просторные вход с вестибюлем и лифтовым холлом, колясочная, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- лифты на 1000 кг и 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

В благоустроенном и озелененном дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/