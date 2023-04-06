Акция «Доброе дело»: Из Подмосковья доставили в Донецк обмундирование, УАЗы и картошку для российских военных

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

На Донбасс доехала очередная партия гуманитарных грузов, собранная в рамках подмосковной акции «Доброе дело». Жители Подмосковья передали артиллеристам из батальона «Кальмиус» необходимое обмундирование и два автомобиля УАЗ.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отмечает, что акция «Доброе дело» объединила и детей, и взрослых. Напомним, весной прошлого года этот проект придумали школьники из Одинцово, а после того, как акцию поддержал губернатор Андрей Воробьёв, ее подхватили во всех муниципалитетах Московской области.

- Только с 1 октября собрано более 326 тонн именно для поддержки участников СВО, а всего на Донбасс отправлено уже больше 3,6 тысяч тонн полезных товаров, в том числе для жителей, - сообщила Екатерина Швелидзе. - Большую лепту вносят предприниматели, и некоторые из них уже стали нашими друзьями по «Доброму делу», например, компания «БИОЭН». В феврале этого года они отправили хозяйственно-бытовые принадлежности для детских учреждений Луганска, в том числе стиральные машины, холодильники, водонагреватели, а сегодня - обмундирование и машины для наших бойцов.

Стоит отметить, что обмундирование и специальное оборудование для артиллеристов привезли на двух УАЗиках, которые были закуплены специально для военных - эти автомобили тоже останутся на Донбассе. Вместе с той же колонной в присоединенные к России территории также прибыли три грузовика КАМАЗ, груженные картошкой. Эти 30 тонн картофеля предназначены не только для военных, но и для социальных учреждений Донецка - детских домов, больниц, школ, детсадов.

- Часть будет доставлена в пункты временного пребывания беженцев из Солидара, Артемовского направления, часть развезут по приграничным церквям, куда приходят люди за помощью и провизией, - отмечает депутат народного совета второго созыва ДНР Александр Гриденко.

Помимо этого картофель будут передавать малообеспеченным семьям Донбасса.

Один из подмосковных агропромышленных комплексов планирует передать в рамках акции «Доброе дело» около 200 тонн картофеля.

КОНКРЕТНО

- Присоединиться к акции, внеся свой посильный вклад, может любой желающий человек.

- Продукты и вещи первой необходимости можно принести в один из 122 волонтерских пунктов, действующих на территории Подмосковья.

- Подробная информация о том, в каких товарах есть наибольшая необходимость - на сайте volontermo.ru.