Кролик в нагрузку с аниматором или домашний любимец: где и по какой цене в Москве и Подмосковье арендовать для фотосессии символ 2023 года

Оказалось, что арендовать простого кролика для фотосъемки не так-то просто.

Повезло нам с символом наступающего года. Не змея и не свинья, а мягонький пушистый кролик, с которым так и тянет провести новогоднюю семейную фотосессию…

- Это ты прописала в сценарии живого кролика - ты его и ищи, запись в студии послезавтра! – обрадовал меня начальник рекламного отдела нашей компании.

Нечего делать, я открыла интернет и начала звонить по объявлениям…

Больше сотни предложений о «прокате кроликов», так это называется в поисковике - на известном портале товаров и услуг от частников.

В Москве и ближайшем Подмосковье цены аренды пушистика начинались от 1500 руб. за час, включая дорогу. Причем купить живого кролика можно было за значительно меньшую стоимость - от 100 до 1500 рублей. То есть возврат стоил дороже, чем взять насовсем, что логично – животину надо еще кормить.

ПОДДЕРЖИМ МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ

Сначала я сунулась к производителю, кликнув на ссылку «продажа кроликов» в поисковике. Подумала, ну их, этих барыг, может, мы у честных фермеров-тружеников его как бы купим, а потом еще и вернем. Поддержка отечественного АПК. Двойная выгода. Рыженькие упитанные пухлики на главной странице сайта вызвали слезу умиления, рука сама потянулась к телефону.

- Девушка, спасибо за внимание, но нету у нас кроликов напрокат, нету, - ответил мужской голос, усталый, но вполне доброжелательный. - В Москве у нас только офис, а хозяйство в Тульской области. Только под заказ. Вы уже далеко не первая, кто спрашивает об аренде…

Ищу дальше. Мама мия! Аренда кролика за 18 тыс. На весь день, правда, в комплекте с аниматором, который за эту сумму готов приехать в любой район Москвы и области, развлекать ваших детей и фотографировать с ними. В предложении агентства праздников – еще и другие животные: кролика при желании можно заменить на пони, лису, собак, питона и тигра (видимо, остался от 2022 года).

На сайте приписка красненьким, что на последнюю неделю и НГ свободных вариантов нет, но на новогодних каникулах бронь еще возможна при полной предоплате.

Сразу много кроликов на выбор обещают в фермерском хозяйстве Новой Москвы в 15 мин. езды на электричке от вокзала. Правда, от станции до деревни придется добираться 2 км пешком. Зимой, да еще с кролем на руках туда-обратно делать этого не хочется. А расходы на такси, увы, у нас ни в одном производственном бюджете не заложены.

- Кстати, а как ты его повезешь-то? – спросил муж.

- Возьму нашу кошачью переноску, а что? Думаешь, не подойдет?

- Боюсь, он по дороге дырку в этой переноске прогрызет и на волю ускачет. Жил у коллеги домашний кролик. Не дай Бог зазеваешься и дверцу клетки оставишь приоткрытой! Мгновенно выскочит, шнырь под диван и давай сразу кромсать провода! Зубы-то у него – во! И инстинкты! Эх, блондинка ты моя.

НАС СПАС БАКС

Маслица в огонь подливал начальник отдела рекламы.

- Как у тебя дела? Готовишься к съемкам? Кстати, кролика нельзя брать на руки, не зная, как правильно это делать? У него лапы задние сильные, он ими как лягнет - может проломить грудную клетку человека!

Вот только визита к травматологу мне не хватало. Стала искать поближе к центру. Гламурная фотостудия у метро. Выставлена небольшая сумма с припиской – цена договорная. «Видимо, устраивают аукцион из заявок, кто больше даст, того и кролик», - подумала я, закрывая эту страницу.

В родительских чатиках, в которых, по несчастью, мне приходится состоять, множились тревожные вскрики о том, что до нового года аренда модных заек во всех фотостудиях уже расписана.

Счастье улыбнулось через пару часов поисков и безуспешных попыток дозвониться хотя бы по одному из номеров в объявлениях. Мне перезвонила милая девушка, живущая у кольцевой линии метро, которая держит кролика дома для души, а сдача в аренду для фотосессий является не бизнесом, а способом подработки на корм. Ну и просто для интереса.

Хозяйка Бакса, так звали белого красавца с эффектней черной подводкой глаз, согласилась приехать назавтра к съемочному павильону. А начальник транспортного цеха на работе, скрепя сердце, даже выделил машину, на всякий случай проворчав, что химчистка, если что, за мой счет.

Съемки прошли отлично. Бакс был дружелюбен, с любопытством обнюхивал интерьеры студии и декорации. Смотрел огромными космической глубины темными глазами и меланхолично жевал листик сала, пока камера делала на него наезд крупным планом. Влюбил в себя всех представителей и прекрасного, и сильного пола, работающих на площадке, побывал на многих женских ручках ради фото на память. И благополучно отбыл с хозяйкой домой.

Бакс был дружелюбен, с любопытством обнюхивал интерьеры студии и декорации.

Я наконец-то выдохнула. А всем желающим повторить мой подвиг хочу напомнить, что, по разным версиям китайского календаря, наступающий год не только кролика, но и кота. Поэтому для новогодней фотосессии берите своего усатого домашнего любимца или любимца вашего соседа совершенно бесплатно и фоткайтесь с ним, сколько душа попросит.

А еще лучше – приютите бездомного котенка, если увидите такого на улице. Тогда покровительство символа года точно не обойдет вас стороной.

И хорошо, что следующий год по китайскому календарю - зеленого деревянного дракона, так что насчет реквизита для новогоднего ролика я могу не беспокоиться!