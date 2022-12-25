Десятки мерцающих гирлянд и снежных шаров. Как стала выглядеть главная елка страны

Лесную красавицу нашли вблизи деревни Гряды Волоколамского городского округа. Фото: предоставлено Управлением делами Президента РФ

Кремлевская елка уже украшена, ее наряд показали первым посетителям новогодних представлений "Заговор зеркал". Редакция kp.ru также рассмотрела украшения главной елки страны.

- В этом году было решено использовать новогодние украшения прошлых лет, - рассказали kp.ru в Управлении делами Президента РФ.

Лесную красавицу нашли вблизи деревни Гряды Волоколамского городского округа. Елочке 95 лет, высота 27 метров. Доставили ее на Соборную площадь Московского Кремля еще в середине декабря и больше недели наряжали. А все потому, что нужно было развесить 1600 метров светодиодных гирлянд, десятки бус, около 60 светодиодных шаров, более 1500 различных украшений. Получился праздничный и яркий наряд из подвесок, шаров, шишек, подарков и снежинок.

В этом году было решено использовать новогодние украшения прошлых лет. Фото: предоставлено Управлением делами Президента РФ

- Десятки мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда и снежных шаров дополнили светодиодные украшения, - рассказали в Управлении делами Президента РФ.

Цветовая палитра выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах. Украшения гармонично дополнили общую гамму белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами Кремля.

Увидеть главную кремлевскую елку, сверкающую сотнями огоньков, можно хоть утром, хоть вечером и при любой погоде - использовали украшения, которые мерцают в теплые и морозные дни.

Елочке 95 лет, высота 27 метров. Фото: предоставлено Управлением делами Президента РФ

Елочку уже увидели первые посетители новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском дворце, которые будут проходить с 25 декабря по 8 января. Спектакли стали показывать в очном формате спустя два года пандемии. Елка-2022 в Кремле станет 70-й по счету.

На представлениях побывают в том числе дети из малообеспеченных семей, ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, семьи участников специальной военной операции.

Спектакль "Заговор Зеркал" расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника. Чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности – Зазеркалье. И именно они покажут героям, что настоящее волшебство кроется в самих людях, и оно способно изменить даже злодеев: эта формула состоит из добрых и искренних поступков, душевной теплоты, взаимовыручки и дружбы.

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