В Подмосковье пройдет Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

14-15 апреля (пятница и суббота) в Подмосковье будут развернуты 28 площадок, на которых можно ознакомиться с вакансиями в крупнейших компаниях региона. Так в течение двух дней будет проходить первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

- Всероссийская ярмарка трудоустройства станет хорошей площадкой для наших ведущих компаний региона, - рассказывает министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. - Свои вакансии представят топовые промышленные и производственные предприятия. Кроме того, все желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или даже записаться на переобучение.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

О свободных рабочих местах будут рассказывать компании из самых разных сфер деятельности - от общепита )ООО «Система ПБО» Вкусно и Точка) и торговли (ООО «Бристоль Ритейл Логистикс», ООО «Ашан») до обслуживания (МФЦ - Многофункциональный центр) и промышленности (АО «Метровагонмаш», ООО «Мытищинский приборостроительный завод»). Помимо этого работающие на ярмарке специалисты могут проконсультировать всех желающих по вопросам поддержки, которую государство оказывает гражданам при трудоустройстве или переезде в другой регион. Плюс здесь же будут проходить мастер-классы разных профессий.

В Московской области будут сразу две флагманские площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства - в Подольске и в Ногинске.

В Подольске центром вакансий на один день (14 апреля, 11-17:00) станет Дворец молодежи (ул. Октябрьский проспект, д. 11/1). В Ногинске площадка будет работать два дня (14 апреля с 10 до 14 часов, 15 апреля с 10 до 12) в здании «Центра занятости населения» (ул. Горького, д. 2).

Информацию о расписании работы всех площадок можно получить в Telegram-канале Центра занятости населения.