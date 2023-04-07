Сергей Собянин открыл новый спорткомлекс в Бибирево в Москве

В новом спорткоплексе есть бассейн, тренажеры и зал для баскетбола. Фото: mos.ru

Для занятий спортом у москвичей появляется все больше мест. Новый спорткомплекс на улице Лескова на северо-востоке столицы открыл сегодня, 7 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Бибирево - большой московский район, 160 тысяч человек здесь проживает, — сказал мэр во время осмотра здания. - Мы активно развиваем этот район, спортивную инфраструктуру. Построили один спортивный комплекс. До конца года будет еще второй спортивный комплекс с двумя бассейнами».

Мэр напомнил, что в районе развивается также и социальная инфраструктура.

«Три поликлиники будут реконструированы, из них две уже работают, — уточнил Собянин. - Третья в ближайшее время запустится. Реконструирован театр «Будапешт», созданы клуб «Московского долголетия», фестивальная площадка».

КОНКРЕТНО

Спортивный комплекс на улице Лескова выглядит так:

- площадь - 6,7 тысячи квадратных метров;

- плавательный бассейн на шесть дорожек с судейскими и тренерскими комнатами, раздевалками;

- массажный и медицинский кабинеты;

- лаборатория химического анализа воды;

- тренажерный и игровой зал для баскетбола.

Около здания - парковка на 18 машиномест.

В день спорткомплекс может принять до 600 человек. Одновременно в нем могут заниматься до 100 человек. Тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью здесь будут проводить воспитанники спортивного училища №4 имени Гомельского. В остальное время сюда смогут приходить все желающие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Параллельно в Бибирево во время реконструкции поликлиники в Шенкурском проезде, 8а фактически полностью перестроят устаревшее здание. В нем появятся новый фасад, инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, двери и окна.

Для лечения и диагностики пациентов закупят новейшую медтехнику, в том числе:

- рентгенодиагностический аппарат на 2 рабочих места;

- рентгенодиагностический аппарат типа U-дуга;

- маммограф;

- систему ультразвуковой визуализации для сердечно-сосудистой системы;

- портативную систему ультразвуковой визуализации.

Первых пациентов обновленная поликлиника примет летом 2023 года.