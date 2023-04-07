В здании детского сада в Чертаново Северном готовы монолитные железобетонные конструкции

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Детский сад и учебный корпус строятся сегодня в микрорайоне «Северное Чертаново» (экспериментальный жилой район «Чертаново Северное». – Прим.) на участке между известным конноспортивным комплексом «Битца» и Битцевским проездом.

«Возведение монолитных железобетонных конструкций завершилось в будущем здании детского сада в районе Чертаново Северное, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – На финальной стадии работы по устройству внутренних стен и перегородок, началась отделка фасадов здания».

Здание детского сада рассчитано на 125 детей. В каждой группе будут свои игровая и спальные комнаты, раздевалка и буфет.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«В строящемся также в этом районе учебном корпусе на 300 мест будут оборудованы актовый зал, IT-полигон, библиотека с медиацентром», – уточнил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, к детскому саду и учебному корпусу проложат подъездную дорогу от Балаклавского проспекта. Ее длина - 620 метров.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 объекта образования на 9915 мест: 10 детских садов, 12 учебных корпусов и школ. Лидером по вводу станет Северный округ столицы: здесь планируем ввести в эксплуатацию 10 образовательных объектов на более чем на 4 тысячи мест: 5 детских садов, 4 учебных корпуса и школу на 1100 мест в районе Молжаниновский.