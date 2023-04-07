Бочкарев: В 2025 году улицы Академика Королева и Валаамскую соединит путепровод

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На севере Москвы в скором времени приступят к строительству путепроводов на пересечении железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, соединяющих улицы Валаамская и Академика Королева. Параллельно проложат и необходимые дополнительные проезды и улицы. Подробностями проекта поделился заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Сейчас завершается проектирование объектов, - сообщил заммэра. - Строительство планируется начать во втором квартале этого года. Все работы должны завершиться в 2025 году».

По его словам, благодаря проекту водители получат прямой выезд из Останкинского района на северный участок Московского скоростного диаметра (МСД). При этом появится дополнительная транспортная связка между Северным и Северо-Восточным округами столицы.

«Всего будет построено и реконструировано 6,1 километра дорог, - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сюда входят в том числе путепроводы общей длиной более 600 метров, а также два надземных пешеходных перехода в районе улицы Милашенкова, дома 14Б и 12Д».

В результате автомобилистам больше не придётся тратить время на объезд этого участка через соседние улицы. Поскольку будет создана прямая связь через Савеловское и Октябрьское пути МЖД. Кроме того, значительно увеличится пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовой Рощи, Милашенкова, Комдива Орлова.