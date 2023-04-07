Более 100 километров автодороги М-12 в прошлом году построили с помощью битумов «Газпром нефти»

Фото: www.gazprom-neft.ru

Федеральная скоростная трасса М-12 Москва-Казань свяжет крупнейшие города и регионы России. От столицы автомагистраль пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, протянется через Чувашию и Республику Татарстан. Будущая трасса объединит в масштабную сеть скоростные автомобильные дороги европейской части страны. Для ее строительства используются самые качественные материалы, способные выдержать интенсивное движение транспорта. Более 100 километров магистрали М-12 в прошлом году построили из высокотехнологичных битумов «Газпром нефти». Для крупнейшего инфраструктурного объекта страны компания в 2022 году поставила 100 тыс. тонн высокотехнологичных битумных материалов. Их рецептуру разработали эксперты научно-исследовательского центра «Газпром нефти». При изготовлении битумов специалисты учитывают климатические особенности регионов, в которых используются стройматериалы, а также же высокую степень нагрузки на автотрассу.

Фото: www.gazprom-neft.ru

«Интенсивность движения на таких скоростных магистралях предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий, - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - Битумные материалы» Дмитрий Орлов. - В 2021 году для строительства первых участков трассы мы поставили 10 тысяч тонн вяжущих. В 2022 году мы в десять раз увеличили отгрузку нашей высокотехнологичной продукции дорожно-строительным предприятиям, задействованным в этом проекте».

Битумные материалы «Газпром нефти» использовались при строительстве участков автотрассы в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Новая скоростная дорога М-12 протянется на 811 километров. Запустить движение автотранспорта по ней от Москвы до Казани планируют уже до конца 2023 года.