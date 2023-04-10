Как быстро забеременеть?

Планирование беременности – это чрезвычайно важный этап, от которого во многом зависит, как быстро произойдет зачатие и насколько легким будет процесс вынашивания малыша.

ГОТОВИМСЯ К БЕРЕМЕННОСТИ ПРАВИЛЬНО

Первый шаг – это визит к врачу

Чтобы проверить свое репродуктивное здоровье, женщине нужно записаться на прием к акушеру-гинекологу, мужчине – к урологу-андрологу.

На первичной консультации врач собирает анамнез, задавая вопросы, и проводит осмотр. Если у вас есть какие-то жалобы, не забудьте подробно рассказать о них. Так доктору будет проще определить возможные нарушения. Конечно же, одной консультацией дело не ограничивается. Врач назначает различные исследования, которые помогут выяснить, все ли в порядке с репродуктивной функцией.

Мужчине необходимо сдать спермограмму. Это исключительно информативный анализ, который позволяет определить самые разные показатели, влияющие на способность к зачатию (например, концентрацию сперматозоидов, их подвижность и строение).

Женщине назначают различные исследования, чтобы оценить гормональный фон и состояние органов малого таза.

Обоим родителям нужно исключить опасные инфекции, в том числе ИППП.

Меняем образ жизни

Если вы решили стать родителями, самое время избавиться от вредных привычек. Помните о том, что курение и алкоголь снижают шансы на успешное зачатие.

Многие жители мегаполисов ведут сидячий образ жизни, но низкая физическая активность – это еще один фактор, который может препятствовать наступлению беременности. Начните больше двигаться!

Важно правильно питаться. В рационе должно быть достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Следите за своим весом. И лишние килограммы, и дефицит массы тела снижают ваши шансы на наступление беременности.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Конечно, не всегда это реально, но многое в наших силах.

Нужно наладить правильный режим сна и полноценно отдыхать. Постарайтесь отказаться от работы в ночное время или по суточному графику.

Определяем лучшие дни для зачатия

Половая жизнь должна быть наиболее активной во время овуляции, а также в течение нескольких дней до и после нее.

Чтобы определить овуляцию, можно приобрести в аптеке специальные тесты. Основаны они на определении уровня лютеинизирующего гормона, инициирующего разрыв стенки фолликула и выход яйцеклетки из яичника.

КОГДА ПОРА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

По статистике, шансы на наступление беременности в одном цикле составляют не более 25%. И это в том случае, если мужчина и женщина молоды, а их фертильность высока. Как следствие, раньше времени переживать не стоит. Как же определить, что настало время обратиться за помощью к гинекологу-репродуктологу?

Если вам меньше 35 лет

В норме беременность наступает в течение 12 месяцев после того, как супруги перестали предохраняться. Если прошло больше года, но зачатия так и не произошло, паре нужна консультация репродуктолога и полное обследование.

Если вам 35 лет или более

В этом возрасте в организме женщины начинают происходить изменения, связанные с угасанием репродуктивной функции. Овариальный запас (количество яйцеклеток) в яичниках начинает стремительно сокращаться, из-за чего шансы на наступление беременности падают. Более того, ухудшается и качество ооцитов, что влечет за собой высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Терять время нельзя, поэтому обратиться к доктору необходимо уже через 6 месяцев.

Если у вас есть проблемы с репродуктивным здоровьем

Вне зависимости от возраста обратиться к гинекологу-репродуктологу нужно сразу, если:

- беременность раньше уже наступала, но завершалась выкидышем или преждевременными родами. В данном случае еще на этапе подготовки требуется выяснить причины невынашивания и устранить их;

- имеются проблемы с репродуктивным здоровьем (например, диагностировано снижение овариального резерва или непроходимость маточных труб).

В Нова Клиник мы стремимся к ранней диагностике проблем. Своевременно проведенное тщательное обследование позволит разработать максимально эффективный план лечения и добиться рождения здорового малыша.

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