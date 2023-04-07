Герой Игоря Костолевского даже в 90 лет не упускает шанс пережить настоящую любовь

Спектакль «Любовь по Маркесу»

Театр им. Маяковского

В Театре им. Маяковского выходит спектакль «Любовь по Маркесу». В главных ролях – народные артисты России Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева.

Спектакль был поставлен при поддержаки XXIII фестиваля искусств «Черешневый лес».

В день своего 90-летия главный герой, известный журналист в исполнении Игоря Костолевского, подводит жизненные итоги. Вспоминая один свой роман за другим, внезапно он понимает, что молодость прошла бурно и со страстями, но быстро и совершенно впустую. Но, возможно, шанс пережить настоящую любовь еще не потерян? В 90 лет самое время...

«Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью, когда силой фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг. Кажется, на данный момент это единственное, что могут делать люди искусства», – говорит режиссер спектакля Егор Перегудов.

В спектакле много музыки. Главный герой окружен женщинами, и даже живой оркестр на сцене состоит из прекрасных (во всех смыслах) исполнительниц. Хореограф Денис Тагинцев, чемпион мира по латиноамериканским танцам, поставил чувственные танцы. В спектакле заняты молодые артисты: Ася Фоменко, Мила Иванилова, Алина Вакаева, Кира Насонова, Анна Лобоцкая (дочь Анатолия Лобоцкого).

Где: Театр им.Маяковского.

Когда: 8, 9, 23, 24 апреля.

Цена билетов: 2000 – 20000 руб.

Театр Наций

На малой сцене Театра Наций - премьера спектакля «Каренина. Процесс» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Автор инсценировки и режиссёр —Алла Сигалова. По её задумке хрестоматийная история будет исследована через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский.

«Для меня роман «Анна Каренина» — прежде всего манкий, открывающий бесконечные новые грани сюжет, который интересен любовным мороком, охватившим героев. Он притягивает, его хочется понимать, разбирать и анализировать. В разные периоды своей жизни я прошла путь от абсолютной влюбленности в Анну до жесточайшего ее осуждения, а потом снова вернулась к восторгу», — говорит Алла Сигалова.

Роль Анны Карениной задумывалась специально для актрисы Софьи Эрнст, ученицы Аллы Сигаловой в Школе-студии МХАТ. В роли Алексея Каренина - Игорь Миркурбанов, Алексея Вронского — Кирилл Власов. Для себя Сигалова придумала роль прокурора, пытающегося разобраться, кто виноват в разводе Карениных. В роли адвоката обвиняемой - актёр Николай Самсонов.

Где: Театр Наций.

Когда: 10 и 11 апреля, 3, 4, 5 мая.

Цена билетов: 4500 – 5500 руб.

Спектакль «Каренина. Процесс»

Ленком

Пока главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти обдумывает свой будущий спектакль в стиле хип-хоп - «Маяковский», музыкальный квартет «Заячий стон», хорошо известный театральной публике, выпускает стендап под названием «Маршрут построен». Каждый мужчина оказывается в возрасте, когда на обращение «простите, молодой человек» он уже не откликается, а на - «эй, мужик» - думает, что это не ему. Вот и герои спектакля «Маршрут построен», оказавшись в «интересном возрасте», решают оставить прежнюю жизнь и отправиться в непростое путешествие в поисках счастья. Смесь жанров – от стендапа до мюзикла – авторский текст актёров популярного «ленкомовского» квартета «Заячий стон», наверняка, сделает эту постановку незабываемой.

Где: «Ленком».

Когда: 27, 28 апреля, 17, 27 мая.

Цена билетов: 1100 – 7000 руб.

Спектакль «Смешные человечки»

МХТ им. Чехова

Премьера спектакля «Третий звонок, господа!» приурочена к 90-летию народного артиста России Станислава Любшина.

Инсценировку повести Александра Куприна «На покое» сделал режиссер Кирилл Вытоптов при участии Александра Баргмана. Сюжет рассказывает о пожилых актёрах, которые доживают свой век в богадельне. Былая слава, успехи и даже давние обиды – всё в прошлом, но ощущение, что весь мир – театр, а люди в нем - актеры, не меняется. Александр Куприн неплохо знал актерскую жизнь. Оставив еще в молодости воинскую службу, скитаясь в поисках своего места и дела, он одно время служил суфлёром, актёром «на выходах» и даже по совету Чехова собирался поступать в труппу Художественного театра. Это нашло отражение в его творчестве: театру и судьбам актеров посвящено не одно произведение Куприна.

«История о приюте для одиноких пожилых артистов, вряд ли, это первое, на что захочет прийти зритель. Но то, с каким азартом, смелостью и самоиронией старшее поколение мхатовских артистов играет этот сюжет, обязательно надо увидеть», - говорит режиссёр Кирилл Вытоптов.

Кроме Станислава Любшина, который играет главную роль, в спектакле заняты: Александр Семчев, Евгений Киндинов, Николай Чиндяйкин…

Где: МХТ им. Чехова

Когда: 22, 23 апреля, 2, 26 мая.

Цена билетов: 1200 – 3000 руб.

Творческий центр ТЭЦ

Обычно московские театры приезжают на гастроли в другие города. Но иногда бывает наборот - к нам в Москву приезжают театры из провинции. Вот например, театр из Владимира, именуемый «Завод», представит московской публике спектакль по рассказу Достоевского «Сон смешного человека». Постановка режиссера Андрея Жигура называется «Смешные человечки». Главную роль играет Александр Аладышев, который на протяжении всего действия перевоплощается то в героя рассказа, то в самого писателя, то в нашего современника.

«Федор Михайлович жил и писал свои произведения 200 лет назад, но это один из самых современных авторов. Достоевский, пожалуй, наиболее читаемый, цитируемый и узнаваемый русский писатель во всем мире», - объясняет выбор материала режиссёр.

Где: Творческий центр ТЭЦ.

Когда: 15 апреля.

Цена билетов: 1000 руб.