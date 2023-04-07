Как и почему дефицит юаней ослабил рубль?

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На этой неделе российский рубль, хотя медленно и плавно, но всё-таки обвалился до психологически значимой отметки в 80 руб. за доллар, и окрылённый успехом «американец» к концу недели смог подняться даже выше 81 рубля. Одновременно с долларом по отношению к российской валюте подорожали также евро и юань, причём курс юаня к рублю за неделю поднялся более чем на 3%, и в пятницу на дневных торгах доходил даже до 12 руб.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова о том, что происходит на валютном рынке:

- Прежде всего, рубль мог упасть из-за фактора времени, поскольку традиционно российская нацвалюта укрепляется в конце каждого месяца, когда экспортёры во время налогового периода продают иностранные валюты, а начало месяца, соответственно, нередко оказывается временем для коррекции курса рубля вниз. Но имеются и другие значимые факторы ослабления рубля – например, заявление Минфина РФ о сокращении продаж иностранной валюты в 1,5 раза в период с 7 апреля по 6 мая по сравнению с предыдущим периодом. Рынок запаниковал: ведь если рубль с февраля слабел даже при том, что Минфин продавал на Мосбирже юани, а не покупал, то уменьшение продаж иностранной валюты будет означать, что теперь ведомство начнёт валюту покупать, что ещё больше ослабит «россиянина». Также, как сообщают некоторые СМИ, во многих крупных банках в начале апреля возник дефицит наличных юаней, что приводит к повышенному спросу банков на юани, а это мотивирует население и бизнес хранить сбережения как в юанях, так и в других мировых резервных валютах, опасаясь дальнейшего падения рубля.

Но дефицит валюты имеется не только в банках, но даже на биржевом валютном рынке. На валютной бирже у трейдеров, покупающих пару USDRUB, то есть, попросту говоря, покупающих доллары за рубли, списываются отрицательные свопы, так как в России по рублёвым вкладам и кредитам процентные ставки намного выше, чем по аналогичным вкладам и кредитам в долларах США. Почти такая же ситуация наблюдается при покупке за рубли китайских юаней (в Китае процентные ставки тоже ниже, чем в России). Сложившаяся ситуация, с одной стороны, типична для валютных рынков развивающихся стран, поскольку при малейшей нестабильности в экономике или политике национальные валюты таких стран часто продают и обменивают на доллар и иные мировые резервные валюты. С другой стороны, ситуация не совсем типична для России, потому что, несмотря на огромный спрос и огромные объёмы торгов мировыми резервными валютами на Мосбирже (напомним, что, по данным Московской биржи, объём торгов юанями в марте 2023 года вырос к аналогичному месяцу 2022 года в 74 раза), в банках валюты почему-то нет. А валютная ликвидность у банков отсутствует по одной очевидной причине – покупатели валюты не хранят её потом в российских банках. Крупнейшие банки, как сообщили СМИ, на днях получили от ЦБ РФ кредиты в юанях в эквиваленте $1 млрд.

Многие россияне в социологических опросах признаются, что хранят наличную валюту у себя дома, несмотря на то, что они со своих сбережений не получают никаких доходов. А бизнес и также некоторые физлица открывают валютные счета в зарубежных банках, преимущественно в дружественных России странах. Достаточно востребованными у россиян локациями хранения валютных сбережений являются ОАЭ, Турция, но особенно Казахстан. Казахстан вместе с Россией входит в Евразийский союз, виз для россиян в эту страну нет, крупнейшие банки страны являются высоконадёжными, и там не имеется никаких ограничений на операции физлиц с иностранной валютой. Нет в Казахстане, соответственно, и дефицита любой иностранной валюты. Поэтому Казахстан очень подходит для того, чтобы безопасно хранить в банках этой страны валютные сбережения и получать по ним процентный доход, в отличие от хранения иностранной валюты дома.

Надолго ли текущий обвал рубля? Можно отметить, что ещё в конце прошлого года представители правительства РФ заявляли, что для экспортёров и бюджета РФ курс в 70-80 руб. за доллар является комфортным. Рубль выглядит сильно перепроданным, и это значит, что технически доллар может ещё немного подрасти, примерно 83 руб., а с этого уровня начать коррекцию вниз. Так что в ближайшую неделю мы ожидаем курс доллара в рамках 78-83 руб. Такая стоимость рубля, конечно, не является признаком нового кризиса или, тем более, апокалипсиса, в российской экономике. Но перевод рублей в иностранные валюты (лучше всего в юани) и хранение валюты в банках дружественных стран пока являются для россиян, на наш взгляд, актуальным трендом.