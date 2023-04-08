«Непокоренный Сталинград»: новые факты и подробности переломной битвы Великой Отечественной войны

Сейчас книжная ярмарка в Гостином дворе, кажется, второе после метро место по посещаемости. Именно там происходят самые интересные события, презентации книг, только покинувших типографию, и встречи с самыми известными авторами России.

Каждое издательство по-своему привлекает посетителей. Одни угощают бесплатным кофе за две приобретенные книги, другие - устраивают заманчивые фотозоны, похожие на зеркальный лабиринт, третьи в красках рассказывают о своих лучших произведениях.

В зонах пресс-клуб и литературное кафе в режиме нон-стоп идут встречи с авторами.

«Комсомольская правда» представила на ярмарку свою новинку - книгу военного историка Константина Семенова «Непокоренный Сталинград». Кстати, оргкомитет выставки включил ее в топ-лист Non/Fiction весна.

На тему героического сопротивления города на Волге написаны тысячи книг. Труд Константина Семенова не потерялся среди них. Автор сумел найти новые интересные факты, документы, фотографии, затронул темы, которые многие историки обходили стороной. Развеял Константин миф о том, что на стороне гитлеровцев воевал целый батальон русских, и напомнил, что активно фашистам помогали части из Венгрии, Италии, Румынии и Хорватии.

На встречу с автором книги Константином Семеновым пришли самые разные люди - от школьников, студентов до… свидетелей тех самых кровопролитных событий. Лилия Алексеевна Косинская, наверное, самый возрастной посетитель ярмарки, ей 87 лет! В финале встречи женщина поделилась воспоминаниями. Она рассказала, что до сих пор помнит, как фашисты бомбили Сталинград. Немецкие асы совершали по несколько вылетов в город!

В начале встречи Константин Семенов пообещал книгу за самый интересный вопрос. И хоть Лилия Алексеевна вопросов не задавала, книгу решено было подарить именно ей.

Ярмарка в Гостином дворе продлится до 9 апреля включительно. Книгу «Непокоренный Сталинград» и другие бестселлеры от «Комсомолки», посвященные здоровью, кулинарии, путешествиям, истории, можно приобрести на стенде ИД «Комсомольская правда» Е-8.