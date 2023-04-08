Команда «КП» спасает матч, заводчане забивают 7 голов, а «Север» выходит на первое место: Обзор матчей НФЛ

Кто сказал, что футбол - не балет? Фото: Народная Футбольная Лига

Команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды» продолжает свои приключения в Чемпионате Москвы Народной Футбольной Лиги. На этой неделе сыграны матчи второго тура.

Ребята из «КП» встречались с футболистами «АГК» - это молодая (в основном) команда, которая прилично играет в пас и всегда несется в атаку. Пожалуй, по первым минутам небольшое преимущество по подходам к чужим воротам было у «комсомольцев», но счет после перехвата в центре поля открыли их соперники - Дмитрий Барбарош покатил мяч мимо вратаря Леонида Романова. Но команда «КП» сумела отыграться - хореограф Евгений Швец прошел к чужим воротам и отпасовал мяч под удар Александру Калачеву. 1:1. После этого игра шла на встречных курсах, но после небольшой потасовки в самой концовке соперники оказались в неравных составах (одно удаление у «КП», два у «АГК»). На последних минутах журналисты и читатели имели несколько голевых моментов, но забить так и не смогли.

Команда ЛЭМЗ одержала самую крупную победу сезона. 7:0. Фото: Народная Футбольная Лига

«Матч был сложный. Видно, что соперник хороший. Я думаю, что именно «Комсомольская Правда» - та, команда, с которой мы будем бороться за чемпионство здесь!», - рассказал после матча игрок «АГК» Фархад Лагода.

Итого у «Комсомольской Правды» 4 очка после двух туров и место в тройке лидеров.

В атаке (справа) журналист «Комсомольской Правды» Валентин Алфимов. Фото: Народная Футбольная Лига

Строчкой выше (благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей) располагается команда Лианозовского электромеханического завода, одержавшая самую крупную победу сезона - разгромила со счетом 7:0 команду «Пролетарск».

На первом месте идет команда «Север» из столичного района Северный, которая крупно обыграла «Дрим Тим» (4:0).

Настоящим футбольным триллером стала игра «G&S» - «Dr. Pepper». Первые вели в счете большую часть матча. Во втором тайме (когда было 2:1 в их пользу) не сумели забить пенальти, а в концовке молодая звезда «пепперов» Никита Коргулев в течение минуты забил два гола и принес своей команде победу.

Хореограф Евгений Швец из команды «КП» - самый результативный распаковщик НФЛ. Фото: Народная Футбольная Лига

«Ключевой момент матча - незабитый соперником пенальти, - заявил игрок «Dr. Pepper» Дмитрий Коргулев (старший брат бомбардира). - Спасибо нашему вратарю - сохранил нам шансы!»

В составе «Звезды», игравшей с «Вектором», на поле вышел игрок из Медиалиги Андрей Дадыкин. Собственно, он в итоге и сделал разницу - сначала забил после красивой верховой передачи (счет стал 2:1), а затем и сам отдал голевой пас на 3:1. В финале игрок «Вектора» Денис Колбасов забил невероятный гол со своей половины поля, но на большее ребят не хватило. «Звезда» побеждает 3:2.

Команде «G&S» из Долгопрудного (они в желтом) в этом туре не повезло. Фото: Народная Футбольная Лига

«Интрига была. Так даже интересней!» - прокомментировал исход матча Дадыкин.

Игрок «КП» Александр Калачев после двух туров держится в топ-5 самых результативных игроков НФЛ, Евгений Швец - на первом месте среди лучших распасовщиков лиги.

Матчи 3 тура пройдут в среду и пятницу на стадионе на улице Коминтерна, 15к1. Будущим соперником «Комсомольской Правды» станет «Dr. Pepper».