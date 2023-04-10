Владимир Соловьев: Мужики понимают, куда идут

«Пришедшие в единый пункт отбора - цвет нашего народа, наши мужчины, - убежден Владимир Соловьев. - Мужики понимают, куда они идут, это их осознанный выбор».

Журналист отметил, что контрактников отличают сдержанность, спокойствие и чувство собственного достоинства. Центр работает спокойно и без суеты. Поскольку то, что делает Москва, всегда выполняется на высочайшем профессиональном уровне.

Напомним, единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.