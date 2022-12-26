За Кубок KP.RU по футболу поборются любительские команды из Москвы и Подмосковья

Фото: Андрей Кнутов

В подмосковном Долгопрудном сыграны матчи 5 тура Зимнего чемпионата Народной футбольной лиги. Этот любительский турнир будет завершен в феврале 2023 года, а главным призом сезона станет Кубок KP.RU.

За большой трофей поборются 8 любительских команд из Москвы и Подмосковья.

Матчи 5 тура, к слову, вышли на загляденье красивыми и (что особенно важно для зрителей - результативными). «Саутгемптон» обыграл «Дмитровку» (4:1), «Долгопа Юнайтед» - усиленную ветеранами молодежь из «Чунга-Чанги» (7:4), а «Звезда» была сильнее «Посейдона» (6:3).

В этом матче, кстати, был забит один из самых красивых на данный момент голов турнира. Игрок «Посейдона» Алексей Васильев, выйдя один на один с вратарем, решился на очень сложный с точки зрения исполнения удар. «Рабона» называется. Это когда игрок при ударе скрещивает ноги, нанося удар как бы из-под себя. Вратаря такая штука, конечно, здорово дезориентирует, он не сразу понимает, куда ждать удара. Но это же еще и попасть надо. Васильев попал!

Фото: Андрей Кнутов

Впрочем, главным украшением последнего тура 2022 года стала встреча «Водника» из Долгопрудного и московского «Севера». Команды до матча занимали две верхние строчки в турнире таблице и, по сути, решали, кто уйдет на новогодние каникулы лидером. «Водник» считался фаворитом, но по ходу матча перевес внезапно поменялся. Уже на 11 секунде защитник «Водника» Мансур Мухторов отпасовал своему вратарю, а тот… махнул мимо мяча ногой и пропустил. Мухторов через несколько минут сравнял счет хлестким ударом, но «Север» до перерыва забил еще дважды.

Фото: Андрей Кнутов

А в начале второго тайма счет и вовсе стал крупным - 4:1 в пользу «северян». Однако «Водник» - опытный турнирный боец. Ребята собрались и совершили просто невероятное, сравняв счет за каких-то пять минут. «Север» вскоре снова забил и опять вышел вперед. Но почувствовавший свою силу «Водник» продолжал переть вперед и не только сравнял, но и забил еще два сверху, одержав важную победу над принципиальным соперником. 7:5.

Тройка лидеров на текущий момент: «Водник» (15 очков), «Север» (10), «Звезда» (9).

Сейчас матчи за Кубок KP.RU уходят на новогоднюю паузу. 6 тур чемпионата НФЛ стартует 10 января 2023 года.