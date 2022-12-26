«Путешественников всегда привлекал Север»: Ковдор встретил Гиперборейский новый год

Фото: Антон Лебедев

Вы только готовитесь к Новому году? А в городе Ковдор Мурманской области его уже встретили. Но не обычный, а Гиперборейский. С 22 по 24 декабря в рамках празднования прошли массовые гулянья, презентация книги «Легенды и мифы Гипербореи», мастер-класс от Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина и даже сеанс одновременной игры в шахматы с Чемпионом Европы, гроссмейстером Владиславом Артемьевым.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ

Гиперборейский новый год открыл Алексей Ягудин, который провел мастер-класс. Все желающие смогли обучиться азам фигурного катания и получить практические советы от Олимпийского чемпиона. Помимо мастер-класса знаменитый фигурист представил несколько сольных номеров своей программы. Участники и зрители смогли сфотографироваться и получить на память автограф известного спортсмена.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Фото: Антон Лебедев

…Хруст снега, пар изо рта, сотни зрителей у бортика - мастер-класс состоялся в формате open air на открытом льду спорткомплекса «Чайка».

«Открытая площадка – это здорово! Напоминает мое детство, когда мама приводила меня на дворовые площадки, вот там всё и началось, - поделился воспоминаниями легендарный спортсмен. - Я не думал, что в Ковдоре меня ждут такие спортивные и подготовленные участники. Очень здорово если кто-то из них, начнет свой путь и станет звездой. Я искренне уверен, что волшебство и сказка не должны заканчиваться никогда».

«Это уникальное событие для Ковдора, - считает директор спорткомплекса Павел Чирков. – Мы готовились к нему, старались, чтобы лед соответствовал уровню спортсмена. Очень хочется, чтобы приезд Алексея Ягудина стал первым шагом к развитию фигурного катания в Ковдоре. Многие родители мечтают, чтобы их дети занимались этим красивым видом спорта. А моя мечта - чтобы Алексей Ягудин расписался на футболке, где я коллекционирую автографы Олимпийских чемпионов, и он станет пятым. Это наследие и отличная мотивация для юных спортсменов, воспитанников наших секций».

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПРОШЕЛ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

Празднование Гиперборейского нового года продолжилось 23 декабря в парке «Гиперборея» на площади Ленина. Здесь прошла ярмарка мастеров, музыкальные игры и танцевальный флешмоб. Не замерзнуть в самую длинную холодную заполярную ночь помогали фото- и игровые зоны с тронами древних правителей загадочной страны атлантов, игры и соревнования на полосе препятствий «Гиперборейская жара».

На фото слева Владислав Артемьев – российский гроссмейстер по шахматам. Фото: Антон Лебедев

В этот же день в спортивно-оздоровительном комплексе прошел II Гиперборейский шахматный турнир одновременной игры от Чемпиона Европы Владислава Артемьева. В сеансе одновременной игры приняли участие порядка 50-ти юных и взрослых ковдорских шахматистов. Все желающие смогли не только посмотреть на игру Владислава Артемьева, но и получить автографы шахматного гуру и сделать совместные фото с гроссмейстером.

«Это большая честь для нашего города, что его посещают шахматисты такого высокого уровня, – убежден тренер ковдорского клуба шахмат и настольного тенниса «Fireball» Оксана Максимова. – Для подростков, которые всерьёз увлекаются шахматами, это прекрасная возможность увидеть легенду и сыграть с ней шахматную партию один на один».

Чемпионом Европы Владислав стал в 21 год. Он показал лучший результат среди 358 сильнейших шахматистов мира. Сегодня Владислав занимает 38-ю строку в мировом рейтинге активных игроков по данным Международной шахматной федерации и 6-ю в национальном Российском рейтинге.

«У меня остались хорошие впечатления о ковдорских шахматистах. Некоторые партии прошли в упорной борьбе. Чувствуется, что шахматы в Ковдоре любят. Я бы приехал сюда снова с большим удовольствием», - рассказал Чемпион Европы по шахматам Владислав Артемьев.

«ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ КОВДОР»

А 24 декабря гиперборейский новогодний марафон завершили «Культурные чтения», который состоялся при информационной поддержке национального проекта «Культура». На встрече прошла презентация проекта года – подарочного издания «Легенды и мифы Гипербореи». Уникальное авторское издание состоит из 12 рассказов, основанных на разных мифологических и исторических сюжетах. Составители собрали интересные истории, мифы и легенды, знакомство с которыми должно привлечь внимание общественности к Русскому Северу, к Кольскому полуострову и к городу Ковдору. На презентации автор издания, писатель Елена Пчелкина рассказала о процессе создания книги, а заслуженный артист РФ Борис Токарев прочел несколько глав. В мероприятии также приняли участие энтузиасты проекта «Ковдор – столица Гипербореи» - местные гиды и туристы, благодаря которым о неизвестных науке артефактах узнала вся Россия.

Заслуженный артист РФ Борис Токарев прочел несколько глав издания «Легенды и мифы Гипербореи». Фото: Антон Лебедев

«Путешественников всегда привлекал Север, они стремились достичь Северного полюса, открывали новые земли и новые острова, - отметил заслуженный артист России Борис Токарев. - Вот и я открыл для себя Ковдор, увидел карьер и то, как работает горно-обогатительный комбинат. Для меня это стало потрясением! Произошло самое главное чудо – открытие. Я увидел, что здесь, вполне возможно, существовала Гиперборея».

На мероприятии жителям города показали захватывающее песочное шоу по мотивам иллюстрации книги, созданных художником Вячеславом Кривенко. Проект «Ковдор – столица Гипербореи» реализуется в рамках туристических кластеров Мурманской области и развивается благодаря поддержке Правительства Мурманской области, компании «ЕвроХим» и администрации Ковдорского округа.

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙ

Напомним, компания «ЕвроХим», Ковдорский ГОК и правительство Мурманской области развивают этнотуристический бренд «Ковдор – столица Гипербореи» с 2018 года. С тех пор в Ковдоре прошел ряд значимых культурных, спортивных и туристических мероприятий для жителей и гостей города. В 2019 году появилась традиция отмечать Гиперборейский Новый год в самую длинную ночь в году, 22 декабря.

«В этом году мы подписали соглашение с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом о том, что за 10 лет компания «ЕвроХим» инвестирует 100 миллиардов в Ковдорский ГОК, - отметил председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - А также соглашение по социальному партнёрству на 1 миллиард рублей, которые мы совместно вкладываем в развитие Ковдора. Результат этих вложений уже виден. В ближайшие годы здесь развернётся масштабная стройка, реконструкция Дворца культуры, нового паркового пространства, чтобы ковдорчане могли не только эффективно работать на предприятии, но и комфортно жить в городе. Традицию Гиперборейского Нового года, которую мы начали четыре года назад, мы будем продолжать».