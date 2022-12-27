Заброшенные земли могут стать драйверами развития регионов

Тем временем небольшие фермеры не всегда могут воспользоваться этой землей из-за регионального законодательства, запрещающего строить жилые дома на с/х участках. Решение данной проблемы интересно, в первую очередь, региональным властям, так как частное фермерство может способствовать росту региональной экономики и развитию сельской местности. Однако регионы не всегда понимают это и далеко не всегда идут навстречу агропредпринимателям. Почему необходимо обратить внимание на эту проблему, чтобы вовлечь заброшенные с/х земли в хозяйственный оборот, рассказывает генеральный директор компании «Большая Земля», руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников.

Федеральное правительство уже сделало шаг навстречу фермерам

В освоении заброшенных с/х земель заинтересованы крестьянские (фермерские) хозяйства и другие малые предприниматели. До июля 2021 г. у собственников сельхозземель отсутствовало право строить жилые дома на своих участках. В итоге складывалась печальная ситуация — фермер не мог жить на земле, которую обрабатывал.

В июле 2021 года был принят Федеральный закон №299-ФЗ, который предоставил фермерам и людям, желающим заниматься фермерством, возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения). Это позволило, во-первых, в ряде регионов увеличить площадь вводимых в с/х оборот ранее неиспользуемых сельхозземель. Во-вторых, данный закон снизил негативные тенденции оттока населения из сел и деревень в крупные города, и способствовал увеличению количества крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в России, а также развитию сельских территорий, популяризации этого вида деятельности и образа жизни для людей.

Однако некоторые субъекты, в рамках существующего законодательства, ограничивают на региональном уровне действие 299-ФЗ. И если в Московской области в качестве альтернативы была разработана градостроительная документация, на основании которой собственники земель могут размещать необходимые им для с\х производства здания на сельскохозяйственных землях, то в Тверской области действие 299-ФЗ было просто отменено, без альтернатив.

“Мы с вами обладаем главным ресурсом – самым большим количеством плодородных земель в мире, – заявил в своем докладе депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», - председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

По мнению депутата, это накладывает большую ответственность на структуры Росреестра, потому что каждая пядь земли должна работать на человека.

“Чем активнее мы с вами будем способствовать превращению СНТ и пустующих земель в современные посёлки с участками не по шесть соток, а по гектару и более, с дорогами и коммуникациями, тем быстрее мы заполним пустующие земли, чтобы люди там жили, трудились и производили экологически чистый продукт”, – подчеркнул Валенчук.

Помимо законодательной поддержки нужна инициатива

Решению проблемы коллективного развития больших территорий без нагрузки на административный бюджет способствуют различные частные инициативы. Одной из таких является проект «Мой гектар», который ведет активную работу по вовлечению в оборот сельхозземель, привлекает новых собственников на сельские территории, обеспечивает фермеров, садоводов и агропредпринимателей землями, которые могут стать опорой для многих семей, что особо актуально в настоящее, непростое для страны время.

За 6 лет работы проекта было вовлечено в производственный оборот более 6500 гектаров сельскохозяйственных земель, построено свыше 1700 км грунтовых дорог, создана уникальная цифровая платформа объединения собственников, зарегистрировано 75 сельскохозяйственных кооперативов, обустроены социальные объекты для новых жителей поселений. Более 1800 индивидуальных предпринимателей в проекте стали фермерами, добавив в ОКВЭД сельскохозяйственные виды деятельности с целью получения возможности в рамках 299-ФЗ начать обустройство и развитие своих участков в Тверской области.

За время работы участники проекта собрали и объединили под своим началом большое количество активных деятелей от сохи — садоводов, фермеров, сельскохозяйственных кооперативов и СНТ, общественных организаций и объединений, предпринимательских сообществ и др. Все они видят будущее России и благополучие народа в тесной связке с развитием сельских территорий — личных подсобных хозяйств, малого фермерства, родовых поместий, садов и дач, агротуризма и сельского предпринимательства.

Участниками проекта ведется активная законотворческая и общественная деятельность, создаются и инициируются правительственные комиссии и советы, предпринимательские сообщества, проводятся общественные съезды, выставки и конкурсы направленные на популяризацию и вовлечение новых участников и государственных деятелей к улучшению жизни на земле.

Остаются неразрешенные проблемы, требующие помощи государства и региональных властей

Любое освоение с/х земель невозможно без создания производственной базы по хранению техники и другого инвентаря, необходимого для обработки полей, а также без строительства жилья для работников даже самых небольших ферм. Крупные агрохолдинги решают эту проблему, размещая свои производства в населенных пунктах, что позволяет им обрабатывать все окрестные поля. Но этот инструмент не подходит для малых сельхозпроизводств, которые вовлекают в с/х оборот закустаренные и мелкоконтурные земли, расположенные вдали от существующих населенных пунктов, либо рядом с небольшими населенными пунктами, в которых отсутствуют свободные территории необходимые для размещения таких производственных баз. Для того, чтобы обрабатывать такие земли, необходимо на них строить сельскохозяйственные постройки, которые нужны собственникам для с/х производства, а также жилье для работников.

Эта проблема отчасти решается Федеральным законом №299-ФЗ и постановлением правительства №1509 от 21.09.2020, которое разрешает на залесенных сельскохозяйственных землях размещать здания необходимые для с/х производства.

Субъекты малого предпринимательства могут стать для нечерноземных регионов хорошим драйвером в освоении и вводе в сельскохозяйственный оборот залесенных, мелкоконтурных и раздробленных земель, создании новых рабочих мест. Развитие фермерства поможет в решении демографической ситуации в регионах и замедлит отток населения из сельской местности, а также будет способствовать популяризации сельского образа жизни и вдохновлению молодежи. Сельское хозяйство может стать основой продуктовой безопасности для многих семей, чей уровень достатка уже изменился или может измениться в ближайшее время в свете экономической ситуации в стране. Однако для этого необходимо принятие соответствующих законодательных инициатив на региональном уровне.