Дед Мороз из Великого Устюга открыл первую интерактивную витрину в ЦДМ на Лубянке

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

«Оживил» героев витрины главный новогодний волшебник страны — Дед Мороз из Великого Устюга. Теперь гости ЦДМ и прохожие ежедневно могут любоваться масштабной сказочной композицией, а также слушать знаменитое произведение в аудиоформате.

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

Новая витрина расположена вдоль фасада исторического здания ЦДМ со стороны Театрального проезда. Она включает большую композицию в виде белокаменного города со златоглавыми церквями, сундуками с золотом и самоцветами, теремом и той самой белочкой, которая «песенки поет, да орешки все грызет». В отделке использованы специальные материалы, подсветка и механизмы, что делает происходящее за стеклом витрины реалистичным. Расположенный на витрине QR-код позволяет еще глубже погрузиться в волшебную атмосферу: отсканировав его, можно прослушать произведение А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» в исполнении профессионального диктора.

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

Витрина вдоль Театрального проезда стала первой в рамках масштабной программы обновления уличных витрин Главного Детского Магазина страны в 2023 году. Концепция проекта основана на сказочной тематике, вдохновением для которой послужили классические произведения русской литературы для детей, такие как «Конек-Горбунок», «Доктор Айболит», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Мойдодыр», «Незнайка в Солнечном городе» и многие другие, а также советские мультипликационные хиты.

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

В торжественном открытии первой витрины принял участие Дед Мороз из Великого Устюга, а для всех гостей провели праздничное мероприятие в главном атриуме ЦДМ со снежным шоу, парадом сказочных героев и встречей с Бабой Ягой. На новогодние праздники, до 8 января, гостей ЦДМ также ждет насыщенная программа: выставка шоколадных фигур, творческие мастер-классы, снежное шоу и игровой квест «Главный помощник Деда Мороза». С расписанием активностей можно ознакомиться на специальном сайте ЦДМ.

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке

«ЦДМ всегда был местом создания традиций, той самой точкой на карте страны, где бережно хранятся воспоминания, где развлечения и радость становятся уникальным объединяющим опытом для многих поколений. Нам показалось очень важным отразить эти ценности в сюжетах уличных витрин. Поэтому проект их обновления вобрал в себя буквально все лучшее, что создавалось в русской литературе и мультипликации для детей. Это бессменная классика, которую одинаково любят и взрослые, и дети. Мы открыли первую витрину по мотивам всеми любимого произведения Александра Пушкина перед новогодними праздниками, чтобы все наши гости смогли окунуться в сказку в самое волшебное время года», — рассказали в пресс-службе ЦДМ на Лубянке.