«Наш воскресенский «Химик» в финале!»: Губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных хоккеистов с победой над «Металлургом»

Фото прес­с-службы правительст­ва Московской област­и​

Полуфинальная серия Кубка Петрова «Химик» (Воскресенск) - «Металлург» (Новокузнецк) завершилась победой хоккеистов из Подмосковья.

«Наш воскресенский «Химик» в финале Кубка Петрова - главного трофея ВХЛ (Высшая хоккейная лига - вторая по силе в России после КХЛ, - Авт.). Мы рады, достойный соперник, волевая победа!» - поздравил подмосковных спортсменов губернатор Московской области Андрей Воробьёв (сам, к слову, страстный поклонник хоккея).

Решающий матч серии вышел по всем канонам спортивного триллера, когда интрига - кто же выйдет в финал - сохранялась до последних минут. Три периода основного времени победителя не выявили - 2:2 (у «Химика» шайбы забросили Федор Свечков и Андрей Кузнецов). Поэтому исход встречи решался в дополнительном времени, овертайме. И тут цена ошибки невероятно высока - кто забьет, тот и выиграл. Мгновенно. Спортивная удача была на стороне команды из Подмосковья - решающую шайбу забросил Олег Губин.

«Металлург» - крепкий орешек, но вы сильнее, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы болели за вас, особенно наши дети, воспитанники разных спортивных школ - и вы не подвели! В онлайне за матчем следили несколько сотен тысяч болельщиков! Спасибо за игру, за победу!»

Стоит отметить, что хоккеисты из Подмосковья лишь во второй раз в истории сыграют в финале Кубка Петрова. В 2017-м этот турнир выиграли динамовцы из Балашихи.

В финале «Химик» сыграет с «Соколом» из Красноярска.

«Впереди финал. Знаю, что сибиряки - не подарок. Мы верим в вас, ваши победы важны для многих, знайте это. Только вперед!» - написал в своем телеграм-канале Андрей Воробьёв.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Московской области, матчи финальной серии до четырех побед пройдут 16 и 17 апреля 2023 года в Красноярске, а 20 и 21 апреля «Химик» примет соперников на своей домашней арене в Воскресенске.