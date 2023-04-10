В Солнцево готовы жилые корпуса для переселения по программе реновации

Фото: Департамент строительства Москвы

На западе столицы в Солнцево для участников реновации возвели жилые корпуса.

«Для переселения ввели в эксплуатацию здания на Родниковой улице, владение 5А», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строения разной высоты объединены общей одноуровневой подземной автостоянкой.

КОНКРЕТНО

Здания выглядят так:

- фасады - с облицовкой полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей, а также с декоративными корзинами для кондиционеров;

- 1 044 квартиры (однокомнатных – 458, двухкомнатных – 424, трехкомнатных – 162). Для маломобильных жителей - пять квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации. Во всех квартирах остекленные лоджии;

- нежилые первые этажи - на них разместятся социальные, коммерческие и культурные учреждения;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входов в подъезды - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду;

- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

В озелененном и благоустроенном дворе:

- детская игровая площадка;

- спортивная площадка;

- места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/