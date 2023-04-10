«Нам сказали, что внуки могут умереть»: Подмосковные пенсионеры за три месяца отправили гадалкам из телевизора 12 млн рублей

Запросы телефонных экстрасенсов начинались с нескольких десятков тысяч рублей за первый сеанс Фото: Shutterstock

Подмосковная полиция занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве. Сумма ущерба - 12 миллионов рублей. Пострадавшие - чета пенсионеров из городка Пущино на Оке. Подозреваемые - некие «экстрасенсы из телевизора».

Заявление в полицию написал 61-летний Андрей Сергеевич Аносов (личные данные изменены).

- По словом мужчины, в начале текущего года они с женой на одном из телеканалов увидели программу про экстрасенсов - две женщины сидели в студии и принимали звонки людей, которым срочно нужна «магическая» помощь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Супруга Андрея Сергеевича записала номер телефона и через пару дней решилась позвонить в кол-центр. Женщину беспокоили неурядицы у детей. Дальше - классическая схема. Сидящий на том конце провода «волшебник» тут же провел дистанционную диагностику и заохал-заахал в трубку: на всей семье до третьего колена лежит чудовищная порча и ее срочно нужно снимать, иначе всем будет плохо.

- По словам мужчины, им с женой сказали, что если не вмешаются «специалисты», их внуки могут умереть, - продолжает наш собеседник. - Для стариков эта фраза сыграла решающую роль.

Запросы телефонных экстрасенсов начинались с нескольких десятков тысяч рублей за первый сеанс, но по мере «лечения» аппетиты росли. За без малого три месяца пожилые супруги Аносовы перевели «спасителям» 12 миллионов рублей - все свои сбережения.

Причем, в полицию пенсионеры пошли только после того, как рассказали детям о своем общении с экстрасенсами. Те, разумеется, были в полном шоке.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбуждено. Вот только поможет ли это старикам вернуть свои деньги - вопрос.

- С одной стороны, в России уже есть практика возбуждения уголовных дел против экстрасенсов, - рассказывает бывший следователь МВД, а ныне адвокат Александр Карабанов. - Действительно, это классическая схема - экстрасенс злоупотребляет доверием обратившегося к нему человека, приписывает себе выполнение неких процедур. С другой стороны, доказать мошеннические действия иногда бывает сложно. К сожалению, многие потерпевшие обращаются в полицию не сразу, а через какое-то время, когда теряется доказательная база в виде, например, переписок. У расследования гораздо больше шансов на успех, если человек еще в процессе общения с экстрасенсами пишет заявление в полицию и следователи имеют возможность подключиться на стадии передачи очередной части денег.