«За ними – будущее»: Более 20 стран примут участие в 57-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии

Оргкомитет 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-57) принял решение о проведении олимпиады с 1 по 6 мая в Казахстане.

«Олимпиада проходит в очном формате уже во второй раз после снятия всех ковидных ограничений, - сообщил председатель оргкомитета олимпиады, вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков. – В этом году количество заявок от стран-участниц увеличилось сразу на 30 %, и мы надеемся на дальнейшее расширение, содействуя тем самым достижению целей Десятилетия науки и технологий».

БРАЗИЛИЯ ВПЕРВЫЕ ПОДАЛА ЗАЯВКУ

Участие в Менделеевской олимпиаде уже подтвердили команды из более 20 стран мира. В ММО традиционно принимают участие сборные Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и других стран. Однако в этом году будут и новички: сборная Бразилии впервые подала заявку на участие в турнире.

«При всемерной поддержке правительства республики и Министерства образования и науки в 2002, 2012 и 2017 годы Менделеевская олимпиада была проведена в Казахстане, что является свидетельством возможности высокого уровня проведения серьезного международного состязания, – пояснил директор РНПЦ «Дарын» Министерства просвещения Казахстана Гаждембек Турсунов. - В этом году основные мероприятия ММО пройдут в Астане, в лабораториях и аудиториях Назарбаев университета. Техническое оснащение университета полностью соответствует всем условиям проведения Олимпиады».

Напомним, Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию, в 1997 году. Олимпиада обычно длится пять-шесть дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического. Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. Во втором туре участникам предлагаются задачи более высокого уровня из пяти разделов химии: органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также науки о живом. Практический тур олимпиады продолжительностью в 5 часов подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА МОЛОДЫМ ХИМИКАМ

Участники Менделеевской олимпиады традиционно получают от организаторов дипломы и ценные подарки, а призёры и победители – бронзовые, серебряные и золотые медали. Количество победителей определяется в процентах от числа участников. Помимо золотой медали, абсолютному победителю вручается Премия имени академика В.В. Лунина, учрежденная Фондом Андрея Мельниченко. В 2022 году она составила 2 млн рублей.

«Эта награда вручается в память о человеке, который основал Международную Менделеевскую олимпиаду и всю свою жизнь посвятил химической науке и химическому образованию, -- отметил сопредседатель оргкомитета ММО, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. – Это своего рода эстафетная палочка, которую мы передаем молодому поколению химиков. За ними - будущее».

Церемонии открытия и закрытия ММО-57 будут транслироваться в прямом эфире в официальных группах олимпиады.