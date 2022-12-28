Назван самый загруженный день в аэропортах Москвы перед Новым годом

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Перед длинными новогодними каникулами в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы ажиотаж - и уходящий 2022 год не будет исключением. Эксперты поисковика «Авиасейлс» проанализировал бронирования авиабилетов из Москвы с вылетом с 28 по 31 декабря.

Самым загруженном днем в аэропортах столицы будет 30 декабря - на этот день куплено 29% всех билетов на самолеты в предновогодние дни.

А если сравнивать с обычным временем, например, с серединой декабря, то пассажиров в воздушных гаванях будет на 20% больше. Соответственно, надо на всякий случай заложить дополнительное время на регистрацию и досмотр - очереди могут оказаться больше, чем обычно. И на дорогу в аэропорт тоже, если едете на машине или такси - пробки перед Новым годом практически гарантированы.

Повышенный спрос на авиапутешествия в декабре 2022 объясняется не только сезонностью, считают в аналитическом сервисе Aviastats. Свой вклад также вносят запущенные недавно рейсы из аэропортов Москвы. В декабре к выполнению новых рейсов приступили авиакомпании Red Wings (Домодедово - Измир), Shirak Avia (Шереметьево - Ереван), Oman Air (Шереметьево - Маскат), «Победа» (Внуково - Стамбул и Внуково Гюмри). Кроме того, в декабре было увеличено количество рейсов Egyptair в Египет, S7 Airlines в Туркменистан, Air Arabia Abu Dhabi в ОАЭ из аэропорта Домодедово.