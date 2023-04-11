Лучшие в гандболе: Команды из Подмосковья завоевали 9 медалей на XI Всероссийском любительском турнире «Герои Города»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

9 медалей. Три золота, четыре серебра, две бронзы. Таковы результаты юношеские и взрослых команд Подмосковья в XI Всероссийском любительском турнире по гандболу «Герои Города». С 7 по 9 апреля он прошел в подмосковном Чехове.

«Крупнейшие соревнования гандболистов-любителей состоялись уже в одиннадцатый раз, участниками стали 45 команд и шести городов России. Свои команды представили Чехов, Протвино, Москва, Тольятти, Казань и Астрахань», - рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры спорта Московской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Игры проходили в пяти категориях:

юноши до 18 лет, девушки до 18 лет, женщины, мужчины (любители) и мужчины (профессионалы).

В первых двух номинациях весь пьедестал заняли представители различных команд из Чехова. В категории «Мужчины. Любители» второе место у чеховской «Веги», в «Мужчины. Профессионалы» золото у сборной Чехова, серебро - у команды Протвино.

Напомним, что флагманом российского гандбола и базовым клубом для сборной страны много лет является команда «Чеховские медведи». С 2002 года подмосковные гандболисты выиграли уже 21 национальный чемпионат подряд, ни разу не пропустив никого вперед.