В 2024 году для участников реновации в Котловке возведут новостройку

Фото: Департамент строительства Москвы

Улица Нагорная, владение 5А. Этот адрес в будущем году станет домашним для некоторых участников реновации в Котловке на юго-западе Москвы. Дом уже начали строить.

«На сегодня завершено устройство шпунтового ограждения, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Теперь ведется разработка котлована и монтаж монолитных конструкции подземной части здания».

КОНКРЕТНО

Односекционная новостройка с подземной автостоянкой будет такой:

- фасады - с облицовкой фиброцементными панелями цвета «молочный шоколад», выступающими элементами лоджий, ритмичным остеклением и симметричным размещением корзин для кондиционеров. Все это придаст внешнему виду здания динамичности;

- 188 квартир (однокомнатных – 144, двухкомнатных – 28, трехкомнатных – 15, четырехкомнатных - 1). Для маломобильных жильцов - две квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- 4 лифта, из них два - на 630 кг и два - на 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Вокруг дома во время благоустройства и озеленения:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.