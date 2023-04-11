В районе Бирюлево Восточное откроется детская поликлиника с травмпунктом

Фото: Департамент строительства Москвы

На Лебедянской улице, владение 33 в районе Бирюлево Восточное появится детская поликлиника с травмпунктом. Здание рассчитано на 320 посещений в смену.

«Поликлиника готова на 70 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В ней уже проводятся отделочные работы и монтаж инженерных систем».

По его словам, будущее медучреждение создается по новому стандарту оснащения поликлиник.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил глава ведомства.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В строящейся поликлинике:

- фасады - из стеклофибробетона, панели двух типов – с рельефом и гладкие;

- входы в здание - ярких оттенков, при этом козырек и стены - радостного салатового цвета. Его используют именно в детских поликлиниках. Этим же цветом частично раскрасят окна центрального фасада. Общее колористическое решение фасадов выбрано по стандарту московских поликлиник;

- стойки регистрации, вывески, указатели, зоны ожидания, кабинеты врачей - в едином стилистическом оформлении;

- продуманная навигация и подача информации для посетителей;

- для диагностики и лечения пациентов - более 700 единиц современного оборудования;

- на первом этаже - травмпункт, а также вестибюль и зона приема анализов;

- на втором этаже - педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики;

- на третьем этаже - врачи-специалисты, а также кабинеты лучевой и функциональной диагностики;

- на четвёртом этаже - клинико-диагностическая лаборатория и отделение реабилитации.

Пятый этаж отдадут администрации.

На всех этажах, где проводится приём пациентов, для малышей появятся места комфортного ожидания с игровыми.

Вход в поликлинику для детей с признаками инфекции - через приемно-смотровой бокс, оснащенный для приема детей на инвалидных колясках.