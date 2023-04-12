Загрутдинов: Подготовка к реконструкции Центрального московского ипподрома начнется через месяц

В Департаменте строительства Москвы сообщили, что по поручению мэра Сергея Собянина будут сохранены исторический облик главного здания и существующие границы ЦМИ. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ни топота копыт, ни ржания лошадей, ни возгласов публики больше не слышно на Центральном московском ипподроме (ЦМИ). Старейший конноспортивный комплекс страны закрылся. Впервые с 50-х годов прошлого века его ждёт большой ремонт.

«Подготовительные работы по реконструкции Центрального московского ипподрома начнутся через месяц, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ранее были проведены обследования зданий и всей инфраструктуры. Многие объекты находятся в предварийном состоянии и требуют реконструкции. Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы было принято решение о реализации совместного проекта обновления ипподрома».

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал журналистам подробнее о масштабном проекте. Фото: Светлана ВОЛКОВА

По его словам, уже разработана концепция реконструкции. Сейчас идет ее общественное обсуждение.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача – завершить реконструкцию за два с половиной - три года», - уточнил Загрутдинов.

Масштабная перезагрузка ипподрома невозможна без отселения лошадей. Поэтому большинство из них уже поселилось на резервных площадках - в конюшнях Раменского Московской области, а также других областей - в Орле, Саратове, Ульяновске, Курске, Омске. Всего рысистых лошадок готовы принять 17 ипподромов по всей стране.

«Стройка всегда сопряжена с рядом неудобств, в данном случае из-за сжатых сроков без отселения лошадей невозможно обойтись, - пояснил Загрутдинов. - По завершении работ город и страна получат новый ипподром совсем иного, мирового уровня. Наша задача - обеспечить комфортные условия для содержания животных, для работников, зрителей и москвичей, которые проводят здесь свой досуг».

Как уточнил глава ведомства, средства на реконструкцию заложены в столичном бюджете. По предварительным подсчетам, потребуется сумма не менее 10 миллиардов рублей. К работам планируется привлечь около тысячи специалистов.

Подробнее о проекте рассказали в Департаменте строительства Москвы.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В концепции основное место занимает реставрация исторического здания ЦМИ. Весь комплекс входит в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения. Поэтому специалисты будут работать максимально бережно.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин дал поручение сохранить исторический облик здания, - говорит Загрутдинов. - Будут проведены комплексная реставрация фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы будут производиться под пристальным вниманием Департамента культурного наследия».

Обновят и трибуны с фресками на потолке, витражами, деревянными скамейками для зрителей. Кроме того, на временное хранение определят и экспонаты уникального музея конного спорта. Среди них - подковы разных лет, архивные фото, мебель и люстры из императорской ложи, картины, награды и кубки победителей состязаний. После реконструкции музей вернется на привычное место.

Для действующей музейной экспозиции на обновлённом ипподроме выделят в четыре раза больше пространства, чем до реконструкции. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПРИЗОВЫЕ ДОРОЖКИ ПРИВЕДУТ К ПОБЕДЕ

Немало изменений затронет и специалистов коневодства. Во время реконструкцию призовых дорожек их приведут в соответствие правилам проведения международных соревнований.

«Это напрямую влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений, сводит к минимуму случаи аварийных ситуаций и вероятность получения травм», - отметил Загрутдинов.

Между скаковыми и беговыми дорожками сделают сервисные зоны. По ним будет двигаться транспорт судей во время соревнований.

После благоустройства между призовыми дорожками и трибунами появится пешеходный бульвар, открытый в любое время суток для всех жителей и туристов. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ПРОГУЛОЧНЫЙ БУЛЬВАР

По проекту намечено также строительство обновленной инфраструктуры конного хозяйства. Предполагается, что для сотрудников ипподрома появится новый оборудованный тренинг-центр и конноспортивный комплекс. В ветеринарном корпусе будут круглосуточно оказывать оперативную помощь животным. Здесь же станут проводить допинг-контроль, передержку лошадей на карантине и все необходимые услуги. Как и раньше, обновленный Московский ипподром продолжит свое развитие в качестве испытательного полигона для селекционно-племенной работы в коневодстве.

Помимо этого, предполагается строительство конноспортивного клуба с манежем и конюшнями, а также новой школы верховой езды. Для зрителей, тренеров, спортсменов и животных создадут комфортные зоны. Например, появится гостевой корпус для жокеев и наездников с гостевой конюшней. В основных денниках ипподрома смогут, как и прежде, разместиться скакуны. Приведут в порядок студию иппотерапии.

Во время благоустройства между дорожками и трибунами проложат пешеходный бульвар, открытый в любое время суток для всех жителей и туристов. Около него разместится детская игровая площадка со сквером, кафе и небольшие магазины. Для желающих наблюдать за скачками за чашечкой кофе или обедом откроют на центральных трибунах панорамный ресторан. Чтобы зрителям было комфортнее, планируется также остекление первого яруса трибун.

Через три года город и страна получат новый ипподром мирового уровня с комфортными условиями для содержания животных, для работников, зрителей и москвичей. Фото: Светлана ВОЛКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проект обновления ЦМИ обсудили с экспертами отрасли

В столице состоялся «круглый стол» с участием специалистов ООО «ЦМИ», экспертов отрасли, профессионалов конного спорта, бегов, скачек, представителей ассоциаций рысистого и скакового коневодства, сотрудников тренировочного совета ипподрома, представителей ВНИИ Коневодства, судей Всероссийской категории, а также ветеринарных врачей.

Во время обсуждения были рассмотрены основные параметры реконструкции, реставрации и строительства Центрального Московского ипподрома. Среди них - организация беговой, скаковой и тренировочной дорожек, современное освещение комплекса, создание новых конюшен, круглосуточного ветеринарного комплекса и профессионального оборудования по международным стандартам.

Кроме того, участники встречи отдельно оценили потенциал территории внутри бегового круга и ее развития с учетом потребностей участников соревнований и посетителей ипподрома.

Эксперты и коннозаводчики поделились своими предложениями со специалистами и проектировщиками. После экспертизы они будут учтены в проектировочных решениях. Известно, что разработка концепции уже вышла на финишную прямую. В документ вносятся важные корректировки.