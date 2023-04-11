Реконструкция трамвайных путей в Москве: На Палихе и в Чертаново становится тише

Рельсовые маршруты обновляются в разных районах столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трамваям в городе - зелёный свет! Для них продолжают прокладывать новые малошумные и так называемые мягкие пути. Для пассажиров они в целом комфортнее обычных. Удобнее станет и тем, кто живет рядом с рельсовыми линиями. От проезжающей под окнами квартир «конки» будет меньше грохота в среднем на 20 процентов.

В столичном Стройкомплексе рассказали, в каких районах обновят трамвайные линии в ближайшее время. Важно: на время ремонта полностью маршруты не закрывают.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

В центре столицы на участке между улицами Палиха и Сущёвская приведут в порядок 800 метров трамвайных путей. Сюда входят отрезок между Палихой и Тихвинской улицей, в том числе трамвайный узел на Сущёвской улице и переезд через Новослободскую улицу до Лесной улицы.

«По проекту запланировано полное обновление конструкций с установкой виброшумозащитных матов, элементов пути и путевых обустройств, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Кроме того, обновят инженерные сети и заменят стрелочный пост. При этом маршрут путей сохранится без изменений».

Обычно здесь курсируют трамваи №7 «Район Богородское - Белорусский вокзал» и №9 «Улица Образцова - Белорусский вокзал». На время ремонта движение автомобилей полностью перекрывать не будут. На проезжей части улиц Палиха, Новослободская, Сущёвская, Тихвинская и Перуновского переулка поставят дорожные знаки, разделительные барьеры с красными сигнальными фонарями, а также деревянные настилы для пешеходов.

ЛИВНЕВКУ ТОЖЕ ОБНОВЯТ

Около Курского вокзала и на соседних участках вдоль Верхнего Сусального переулка и Верхней Сыромятнической улицы полностью разберут старые пути. На линии уложат новую конструкцию из шпал и щебёнки с мягкой подстилкой из песка. Верхнее покрытие трамвайных путей соорудят из асфальтобетона.

Во время капремонта около трассы трамвая обновят и инженерные коммуникации - канализационные колодцы и люки, а также ливневку.

По этой трассе проходят рельсовые маршруты № 4 «Метро «Бульвар Рокоссовского» - Улица Короленко», №32 «Проезд Энтузиастов - Метро «Партизанская» и №45 «Новоконная площадь - Сокольническая застава».

ДО МОСКВОРЕЦКОГО РЫНКА - С ВЕТЕРКОМ

Пути для трамваев заменят и в Чертаново Южном на юге города. Ремонт пройдет на улице Академика Янгеля, в том числе и на оборотной петле маршрута с переездом между улицами Чертановская и Академика Янгеля. Здесь заново уложат шпалы с щебенкой и виброшумозащитными матами. Кроме того, стрелочные переводы оснастят автоматикой и электрообогревом. Параллельно заменят чугунные люки колодцев и дождевую канализацию. При этом для водителей авто временно ограничат разрешенную скорость на отрезке.

После ремонта удобнее станет пассажирам курсирующих в этом районе трамваев №1 «Улица Академика Янгеля - Москворецкий рынок» и №16 «Улица Академика Янгеля - Новоданиловский проезд».

СВЕТОВАЯ СТРЕЛКА УКАЖЕТ ДОРОГУ

Ещё один южный участок трамвайных путей реконструируют в Даниловском районе столицы. По нему проходят сразу пять маршрутов - №14 «Метро «Университет» - Калужская площадь», №26 «Метро «Университет» - Новоданиловский проезд», №38 «Улица 3-я Владимирская (шоссе Энтузиастов) - Черёмушки», №39 «Метро «Университет» - Метро «Чистые Пруды» и №47 «Нагатино - Метро «Университет».

Между улицей Серпуховской Вал и 1-м Рощинским проездом уложат новые шпалы на балласт из щебня на подстилающем песчаном слое. Заново построят стрелочный пост и заменят инженерную «начинку». Над стрелочными переводами появятся светодиодные маршрутные указатели направления движения трамваев. По всему маршруту также отремонтируют колодцы с заменой чугунных люков. Для прохода пешеходов временно соорудят деревянные настилы шириной около 1,5 метра и разделительные барьеры.

ГАЗОНЫ ВОССТАНОВЯТ

На северо-востоке города капитальный ремонт трамвайных путей проведут в трёх районах - Алексеевском, Останкинском и Свиблово. Сюда входят несколько участков - на проспекте Мира, на пересечении улицы Бориса Галушкина с Ярославской улицей и на Енисейской улице. Здесь ходят трамваи №11 «Останкино - Улица 16-я Парковая (ул. Первомайская)», №17 «Останкино - Медведково» и №25 «Останкино - Сокольническая застава».

Пути полностью переделают - новые шпалы уложат на «пирог» из песка, виброшумозащитных матов и щебня. Верхнее покрытие путей построят из асфальтобетона и крупных железобетонных плит. После реконструкции восстановят не только проезжую часть, но и газоны вдоль дороги.